DTO Başkanı Erdoğan, Türkiye'ye örnek oldu

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Pandemi Kurulu kararları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge üzerine, tüm Türkiye'de ilk harekete geçen isim oldu. Hızla hareket edip 110 ekiple birden sahaya çıkan DTO, tüm Türkiye'ye örnek bir sivil toplum kuruluşu olarak dikkat çekti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, beraberinde Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ile DTO Yönetim Kurulu, DTO Meclisi ve Meslek Komitelerinin üyeleriyle bir araya gelmesinin hemen ardından pandemi paketlerini teslim ettiği ekiplerini, seferber etti. İşletmeleri ziyaret eden ve pandemi kurallarını hatırlatan ekipler, tedbirlerden ödün verilmemesini ve kurallara riayet edilmesini istedi. 500 civarında işletmeye uğrayan DTO üyeleri, edindikleri izlenimleri ve önerilerini, Yönetim Kurulu Başkanları Uğur Erdoğan'a rapor etti.

“Herkesten önce harekete geçip bu çalışmayı başlattık, ziyaretlerimizi sürdüreceğiz”

Ziyaretlere dair raporu Denizli Valisi Ali Fuat Atik kanalıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da ulaştırdıklarını söyleyen Başkan Erdoğan; “Bekleyecek vakit yok! Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı kalan ya da kısıtlamalar dahilinde çalışmak zorunda olan işletmelerimizin yeniden açılması ve pandemiyle mücadelede yeni bir döneme girilmesi, herkes için önemli bir fırsattır. Bugüne kadar gerek üyelerimizle sürekli temas halinde kalarak, gerekse sağlık teşkilatımıza araç, maske, önlük ve solunum cihazı gibi ekipmanlarla destek olarak, hayati derecede önemli ve sistematik bir çalışma yürüttük. Bugün daha kötü bir durumda değilsek eğer, başta insanımızın ve işletmelerimizin hassasiyetleri ve sağlık teşkilatımızın özverili çalışmaları sonra da hayırseverlerimizin destekleri sayesindedir. Hepsinden Allah razı olsun. Bu süreçte Valimiz sayın Ali Fuat Atik, Merkezefendi Kaymakamımız sayın Adem Uslu ve Pamukkale Kaymakamımız sayın Hayrettin Balcıoğlu ile de sürekli istişarelerde bulunduk, ilgi ve destekleriyle bugünlere geldik. Şimdi daha dikkatli davranıp daha iyi olmak zorundayız. Orta riskli gözüken Denizli'mizin pandemi haritasındaki sarı rengi neden maviye dönmesin? Elbirliğiyle ve bilinçli hareket edersek, kısa zamanda inşallah pandemi haritasından mavi renkli düşük riskli illerden biri de biz olabiliriz. Bu da şehrimizde kısıtlamaların en aza inmesi, hayatın normale dönmesi demektir. Onun için, herkesten önce harekete geçip bu çalışmayı başlattık. Önümüzdeki günlerde de bir plan dahilinde düzenli olarak bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.