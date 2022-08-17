DTO Başkanı Erdoğan üye ziyaretlerini kesintisiz sürdürüyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, odanın 3'üncü Meslek Komitesi'nin üyeleriyle, yapı ve inşaat sektöründeki üyelerini, iş yerlerinde ziyaret etti. Üyelerinin sektörleri, odalarının hizmetleri, projeleri ve faaliyetleri hakkındaki görüşlerini dinledi. Başkan Erdoğan, “Üyelerimizin görüşleri çok değerlidir, ziyaretlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üye ziyaretlerini kesintisiz sürdürmeye devam ediyor. Üyeleri iş yerlerinde ziyaret ederek Denizli Ticaret Odası'ndaki faaliyetlerini, projelerini ve hizmetlerini anlatan Başkan Erdoğan, sektörleriyle ilgili düşüncelerini paylaştı. ‘Üyelerimizle, sektörlerini ve işlerini istişare etmeye devam ediyoruz; iş yerlerinde ziyaret edip dinliyoruz' diyerek ziyaretlerinin sebebini de dile getiren Başkan Erdoğan, herkese teşekkür ederek ziyaretlerinin tamamladı.

"Ziyaretlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz"

Başkan Erdoğan, ziyaretleriyle ilgili olarak “Üyelerimizin odamız, projelerimiz ve hizmetlerimizle ilgili değerlendirmeleri ile önerilerini aldık. Samimiyetleri ve nezaketlerinden dolayı teşekkür ederim. Bizim hizmet anlayışımızı şekillendiren Denizli Ticaret Odamızın üyelerinin beklenti ve istekleridir. Üyelerimizin görüşleri, o nedenle çok değerlidir. Ziyaretlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Erdoğan'a ziyaretlerinde DTO Meclis Üyeleri Erol Kaya, Mutlu Başaran, Mehmet Oğuzhan Şahan, Mehmet Taştan ile DTO 3'üncü Meslek Komitesi Üyesi Tayyip Yolcu eşlik etti.