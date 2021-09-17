DTO Başkanı Erdoğan'a olan sevgisini el emeği eserine işledi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'a karşı büyük bir sevgi besleyen tezgah ustası Ethem Başbuğ, sevgisini el emeği göz nuru eserlerine işleyip Erdoğan'a hediye etti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, kendisine karşı büyük bir sevgi ve muhabbet besleyen Buldanlı tezgah ustası Ethem Başbuğ'u da kabul etti.

Uğur Erdoğan'ı sosyal medya ve basın yoluyla takip ettiğini, çalışmaları ile neredeyse bitmek tükenmek bilmeyen azminden ve çalışkanlığından dolayı çok beğendiğini dile getiren emektar tezgah ustası Ethem Başbuğ, bizzat ziyaret edip Denizli'ye ve Denizlililere hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istediğini söyledi. Başbuğ, Eroğan'a kendi el emeği ve göz nuruyla işlediği ve üzerinde ismi yazılan mekiği Başkan Erdoğan'a hediye etti.

Tezgah ustası Başbuğ'a ilgisinden ve ziyaretinden dolayı teşekkür eden DTO Başkanı Erdoğan ise, “Dokumanın başkenti yeşil Buldan'ımızdan ziyaretimize gelmişsiniz. Üstelik el emeği göz nuru dokuma tezgahı mekiğiniz ile el dokumasını da hediye getirmişsiniz; sağ olun. Alın teri, el emeği ve göz nuruyla emek emek üretilenler, bizim için dünyanın en kıymetli hazinesidir. Bunları, sizden bir hatıra olarak başköşede saklayacağız. Ne mutlu ki bize; Rabbim böyle bir görev nasip ederek sizlerin, siz değerli hemşehrilerimizin sevgisine mazhar olma şerefine ulaştırdı. Bu ilgi ve sevgiye layık kalmaya çalışıyoruz” dedi.