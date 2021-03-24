DTO, Denizli'nin fuar hasretini sona erdirdi

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) desteğiyle düzenlenen tekstil, konfeksiyon, makine ve baskı fuarıyla kentin aylardır süren fuar hasreti sona erdi.

8'i Denizli'den 86 firmanın aynı alanda buluştuğu ve ürünlerini sergilediği fuar, büyük ilgi gördü. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile birlikte fuarda yer alan firma temsilcilerini ziyaret eden Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, stant açan üretici firmalardan bir tanesinin fork-lift iş makinasını kullanarak test etti.

Makina üreticilerini, uluslararası pazarda yüksek teknoloji ürünlerde yer edinmeye çalışan Türkiye'nin yüz akı, ihracatın yorulmaz kahramanları olarak nitelendiren Başkan Erdoğan, “Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek şehrimizde stant açan; üretime, sanayiye, ihracata, istihdama güçlü katkı sağlayan makina üreticileri, ev tekstilimizin başkenti Denizli'mize hoş geldiniz. Lokomotif sektörü ve en büyük ihracat kalemi tekstil olan Denizli'mizde, pandemiye rağmen böyle büyük bir organizasyonun geleneksel hale getirilmiş olması, son derece önemli ve değerlidir Bu anlamda İzgi Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hızarcıoğlu ile ekibini kutluyorum. Denizli'mizin, artık bu alanda da öncelikli tercih ediliyor olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Denizli Ticaret Odası olarak, bu tür organizasyonları, fuarları önemsiyoruz. Üyelerimizi, dünyanın dört bir tarafındaki sektör bazlı fuarlara götürüyoruz. Türkiye'de, KOSGEB desteğiyle en çok fuara götüren odalardan biriyiz. Daha önce uluslararası gerçekleştirdiğimiz fuarımıza, bu yıl Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle yurt dışından yabancı firmaları alamadık. Çoğunlukla yerli ve milli firmalarımızın son teknoloji ürünlerinin sergileneceği fuarımız, sektörümüze ve Denizli'mize hayırlı olsun. Türkiye'de artık emeğimizi ve sermayemizi daha değerli kılacak ürünlere yönelmeliyiz. Bunu da ancak katma değerli ihracat, inovasyon ve markalaşmayla elde edebiliriz. Bizi bu hedefe hızla ulaştıracak olanlar ise, en başta bu sektörün emektarı olan sizlersiniz. Makina gibi yüksek teknoloji içeren üretim alanlarında daha fazla yer almalıyız. Ülkemizin makine ithalatına harcadığı para, ekonomimize büyük bir külfettir. Dünyanın durma noktasına geldiği geçen sene, Türkiye'de 577 milyar liralık makine teçhizat yatırımı yapıldı. Makine sektörümüz, 2020'de ihracatımızın parlayan yıldızı oldu. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi Avrupa'nın önde gelen ülkelerine makine ihracatımız arttı. Yeni yıla da yüzde 20'lik bir artışla başladık. Denizli'deki makine imalatçılarımız, 2021'e ihracatını en fazla artıran sektör olarak girdi. Ocakta, ihracatlarını geçen yıla göre yüzde 51 artırdılar. Dünyanın dört bir tarafına kuruyemiş, mermer, kablo, ferforje ve tekstil makinaları satıyoruz. Makina üreticilerimiz, uluslararası pazarda yüksek teknoloji ürünlerde yer edinmeye çalışan ülkemizin yüz akı, ihracatımızın yorulmaz kahramanlarıdır. Ekonomimizin çarklarının dönmesini sağlayan, sanayimizin can damarı makina üreticilerimiz, bizler için çok değerlisiniz; göz bebeğimizsiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

“Denizli Teknik Tekstil Merkezi, sanayimizin katma değerini artıracak”

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurdukları Denizli Teknik Tekstil Merkezi'nin önemine de değinen Başkan Erdoğan, “Ülkemiz, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığı bu süreçte dış ticaretten daha fazla pay almalı. İşte biz de bunun için Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'ni başlattık. Tekstil ürünlerimizin katma değerini artırmak, sanayimizi çeşitlendirmek için uğraşıyoruz. Denizli Organize Sanayi Bölgemizde kurduğumuz Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz, o nedenle son derece önemlidir. Yüksek teknoloji makinalarımızın dörtte üçü geldi; montajı ile testleri devam ediyor. Bunlardan tedarikçi iki firmamızın da bu fuarımızda makinalarıyla yer alması, bizi son derece mutlu etmiştir. Biz de Denizli Teknik Tekstil Merkezi'mizde bulunan bazı makinalarımız ve bunlarla üretilebilecek ürünleri, bu fuarda sizlerin ilgisine sunacağız. Avrupa Birliği'nden 50 milyon TL'lik hibe bütçeyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle kurduğumuz Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz, içerik ve finansman olarak Denizli tarihinde bir ilktir. Hem merkezimiz hem de fuarımız, hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

“Sağlıklı işleyen bu çarkı bozmayalım”

Denizli'de böyle bir fuara ev sahipliği yaptıkları için son derece mutlu olduklarının altını çizen Vali Atik ise, şöyle konuştu:

“Bu fuarın yapılmasını, pandemi sürecinden daha iyi günlere adım atacağımızın sinyali olarak görüyorum. Denizli olarak, bu dönemi en kısa sürede atlatıp geçmişte olduğu gibi hak ettiğimiz ticari ve sanayi faaliyetleri daha yoğun olarak yaşamak istiyoruz. Pandemiye rağmen tekstil fabrikalarımız durmadı; çalıştı. Katma değer üretti. Hatta siparişlere yetişemeyen işletmelerin olduğunu da biliyoruz. Bu bizim için bir gurur kaynağı fakat, şunu da bu vesileyle hatırlatmak istiyorum; Denizli'miz, Türkiye'de önemli bir yere sahip, sanayinin kalbi durumunda! Pandemi sürecinde lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim ve sağlıklı işleyen bu çarkı bozmayalım. Bu fuarın Denizli'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, büyük katkısı bulunan Denizli Ticaret Odamız başta olmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyemiz ile katılımcılara, teşekkürlerimi sunuyorum”