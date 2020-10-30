DTO, eğitimleri internet ortamına taşıdı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, pandemi süreci nedeniyle uzun süredir fiziki ortamda gerçekleştiremedikleri eğitimleri uzaktan yapacaklarını belirterek, “Takvimimizi belirledik. Yıl sonuna kadar 6 eğitim planladık. İlk eğitimi, 3 Kasım Salı günü gerçekleştireceğiz. Katılımlar sınırlı olduğu için duyurusunu yaptığımız eğitimlere, kayıt işlemlerinizi yaptırmayı unutmayın.” dedi.

Denizli Ticaret Odası, günün gelişmelerine göre üyelerine hizmet vermeye devam ediyor. Fiziki ortamda ara verilen eğitimler, bu kez video konferans ortamında sürecek. 100 kişi ile sınırlandırılan eğitimlere katılımlar, duyuru yapılması sonrasında internet ortamında gerçekleşecek. Denizli ABİGEM organizasyonuyla eğitimlerin ilki 3 Kasım Salı günü yapılacak.

İlk eğitim 3 Kasım'da

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlere ara vermek durumunda kaldıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, “Üyelerimizden gelen yoğun talepler sonrasında eğitimlerimize video konferans ortamında devam etme kararı aldık. Uzmanlarımız gerekli araştırmaları yaparak, eğitimleri belirledi. Takvimimizi belirleyerek, yılsonuna kadar 6 eğitim planladık. İlk eğitimi, 3 Kasım Salı günü gerçekleştireceğiz. Katılımlar sınırlı olduğu için duyurusunu yaptığımız eğitimlere, kayıt işlemlerinizi yaptırmayı unutmayın.” diye konuştu.

Verilecek eğitimler

“İş Yaşamında Görgü, Nezaket ve Sosyal, Davranış Kuralları” başlığıyla İlker Kaldı tarafından 3 Kasım Salı günü verilecek eğitim, 4 saat sürecek. Zeynep İyiler'in 17 Kasım 2020'deki “İhracata Yönelik Dijital Pazarlama” eğitimi, 3 saat, Cem Küçüktepepınar'ın 24 Kasım 2020'deki “Pandemi Döneminde Satış Pazarlama Teknikleri” eğitimi, 3 saat, Hakan Akın'ın 1 Aralık 2020'deki “Dış Ticarette Pazarlama ve Potansiyel Alıcıların Tespiti” eğitimi, 3 saat, Esra Şengül'ün 15 Aralık 2020'deki “Kriz Dönemlerinde Finansal Yönetim” eğitimi, 4 saat ve Besim Ogelman'ın 29 Aralık 2020'deki “Pandemi Döneminde İletişim” eğitimi, 3 saat olarak planlandı.