DTO Meclis üyeleri 2022-2026 dönemi için yeni yönetimi belirledi

Başkan Uğur Erdoğan, yönetim kurulu listesi, meclis üyelerinin tamamının oyunu alarak göreve başladı.

DTO'da yönetim kurulu listesi, meclis üyelerinin tamamının oyunu alan Başkan Uğur Erdoğan güven tazeledi. 2022-2026 Dönemi DTO Meclisi, en yaşlı üye unvanına sahip Savaş Tetik'in idaresinde ilk kez toplandı. Sandık başına giden 2022-2026 Dönemi DTO Meclisi üyeleri, yeni dönemin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulunu, meclis başkanını, meclis divanı ile disiplin kurulunu belirledi. Başkanlığını Uğur Erdoğan'ın yapacağı yeni DTO Yönetim Kurulunda bulunan isimler, Hasan Aracı, Melek Kartay, Musa İmançlı, Erol Kaya, Ali Taşevli, Hasan Kocabay, Yavuz Aki, Kemal Tuncer, Ali Önal ve Mehmet Oğuzhan Şahan oldu. DTO Yönetim Kurulu Yedek Üyelerinin isimleri ise, Ahmet Özfidan, Ülkü Emer, Kıvanç Mazı, Cevat Akçil, Mehmet Fatih Koçer, Kubilay Volkan, Murat Tuncer, Ozan Türkeş, Uğur Küçük ve Cemal Başeren olarak belirlendi.

Meclis Başkanı Salih Sarıkaya da güven tazeledi

Denizli Ticaret Odası Meclis Başkanı yeniden Salih Sarıkaya oldu. Meclis Başkan Yardımcıları Tahir Örikli ile Mehmet Taştan seçilirken Volkan Gürsoy da meclisin Katip Üyesi oldu. DTO Disiplin Kurulu üyeleri ve yedek üyeleri seçildi.

DTO'nun TOBB Genel Kurulu delegeleri seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu asil ve yedek delegeleri de seçildi.