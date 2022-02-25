DTO Meclisi son dönemdeki sosyoekonomik gelişmeleri değerlendirdi

Gerçekleştirilen oturumda son dönemdeki sosyoekonomik gelişmeleri değerlendirilirken, Denizli ekonomisine dair güncel verilerde açıklandı. Başkan Erdoğan, konuşmasına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) kuruluş yıl dönümünü kutlayarak başladı. Erdoğan, “7 Şubat 1952'de ilk organ seçimlerini tamamlayarak göreve başlayan TOBB'un yeni yaşını kutluyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'miz, 70 yılı geride bıraktı; aynı ruh ve heyecanla, güçlü Türkiye ve daha güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“Denizli'miz ve Denizli Ticaret Odamız her geçen gün daha da büyüyor” diyen Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, geçen ay 147 üye daha kazandıklarını açıkladı. Başkan Erdoğan, “Odamız gibi girişimcilik ve başarının timsali haline gelen Denizli'miz de büyümesini sürdürüyor. Geçen ay şehrimizde 100 gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Yeni kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 13,64 arttı. 1 ayda kurulan gerçek kişi ticari işletmelerimiz ile kooperatif ve şirketlerimizin toplamı 134'e ulaştı. Şehrimizdeki yabancı sermayeli firma sayısı da 278'e yükseldi” ifadelerini kullandı.

“Küresel ticaret, 2021'in son çeyreğinde rekor kırdı”

Başkan Erdoğan, geçen yıl rekorlara imza atan dünya ticaretinin en önemli aktörlerinden birini de Türkiye olduğunu dile getirdi ve kazançlı bir yılı geride bıraktıklarına dikkat çekti. Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'na göre, küresel ticaret geçen yıl yüzde 25 artışla rekor kırdı. 2021'in kasım ayında aylık bazda en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıl limanlarda elleçlenen yük miktarı dünya genelinde yüzde 3,6 arttı; ülkemizde ise bu oran yüzde 6'ya çıktı. Kara sınır kapılarımızdan ticari araç giriş çıkışı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23,2 arttı. Türkiye'miz, aylık 10 milyar dolardan fazla ihracat yapan ülkeler arasında ihracatını en çok artıran 6'ncı ülke oldu. Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacmi, geçen yıl yaklaşık yüzde 30 arttı. Ülkemiz, sektörlerimiz ve iş alemimiz, geçen yıl devletimizin pandemi dolayısıyla sağladığı desteklerinde katkısıyla, finansman güçlüğünü bir nebze aşmasını bildi. Bu yıl yine finansman arayışının devam edeceği bir yıl gibi gözüküyor. ABD Merkez Bankası faiz artırımına gidecek olduğunu açıklamıştı. Dünyaca ünlü yatırım bankası Morgan Stanley de dünyanın önde gelen merkez bankalarının tarihteki en büyük parasal sıkılaştırmaya hazırlandığını duyurdu ve bu yıl 2,2 trilyon dolar likiditenin piyasalardan çekileceği tahmininde bulundu. Öte yandan bizim de içinde bulunduğumuz OECD bölgesinin yıllık enflasyonu aralık ayında yüzde 6,6'ya yükselerek, Temmuz 1991'den bu yana son 30 yılın en yüksek değerine ulaştı” diye konuştu.

“Türkiye, küresel ticaretteki yükselişten payını almasını bildi”

Aylık değerlendirmesinde yurt içindeki gelişmelere de değinen Başkan Erdoğan, temel gıdada KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin yanı sıra toplamda 60 milyar liralık 3 yeni destek paketinin açıklanmasının, gelecek ay ayrıntıları belli olacak yeni elektrik tarifesinin de yürürlüğe girmesiyle, iş dünyası ile vatandaşın üzerindeki yükün bir nebze de olsa azalmasını umduklarını belirterek, bunun iç piyasaya da olumlu yansımalarının olmasını beklediklerini kaydetti. Erdoğan, “Yirmi beşer milyar TL'lik yatırım destek paketi ve ihracat destek paketi ile 10 milyar TL'lik işletme harcamaları destek paketi devreye alındı. Ayrıca geçen ay ülke ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 arttı. 219 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik; bunlardan 153'üne olan ihracatımız arttı. Avrupa Birliği'ne yönelik ihracatımız yüzde 14, Afrika'ya yüzde 49, Kuzey Amerika'ya yüzde 35, Orta Asya ve Uzak Doğu'ya yüzde 8, Yakın ve Orta Doğu'ya olan ihracatımız ise yüzde 7 arttı. Aralık ayında ihracat birim değerinde yüzde 6,6; ithalat birim değerinde ise yüzde 25,7'lik artış görüldü. İhracatın miktarında yüzde 17 artış yaşanırken, ithalatın miktarındaki artış yüzde 3,3'te kaldı. Tüik'in genel ticaret sistemi verilerinden derlediği bilgiye göre ocak ayındaki ülke ihracatımız yüzde 17,3, aralık ayındaki ithalatımız ise yüzde 29,85 artış kaydetti. 2021'in tamamında ihracat artışımız yüzde 32,9; ithalat artışımız ise yüzde 23,6 oldu. İhracatta bu yılki hedefimiz 250 milyar dolar; cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 2023'teki hedefimiz ise 300 milyar dolara ulaşmak. Bu arada, ülkemizin turizm geliri de geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 103 arttı” dedi.

“Ülkemiz, son 1 yılda imalat, ihracat ve istihdamını artırdı”

Başkan Erdoğan, ticaretle birlikte imalat, ihracat ve istihdamdaki artışa da dikkat çekti. Erdoğan, “Sadece geçen ay ülke genelinde 109'u anonim, 1250'si limitet şirket statüsünde 1359 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son verilerine göre, işsizlik oranı düştü. Türkiye genelinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021'in dördüncü çeyreğinde 0,5 puanlık azalışla yüzde 11,2'ye indi. İstihdam edilenlerin sayısı, 740 bin kişi arttı. Ücretli çalışan sayısı da yine güncel verilere göre Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 8,4 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya göre ise yüzde 0,5 artış gösterdi. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi de geçen yılın dördüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 8,4 arttı. TÜİK'in son verilerine göre sanayi üretimimiz, Aralık 2021'de beklentilerin üzerinde yükseldi; aylık bazda yaklaşık yüzde 1,6, yıllık bazda ise yüzde 14,4 arttı. Türkiye Satın Alma Yöneticileri Endeksi yükseldi. Böylece, imalat sektörünün durumu son 7 ay boyunca iyileşme göstermiş oldu. Reel kesim güven endeksi, son iki aydır artıyor. Ekonomik güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre 2,7 puan arttı. Ocak ayında tüketici güven endeksi de yüzde 6 yükseldi. Tüm sektörler bazında toplam cirolar aralık ayında aylık yüzde 12,8 artış kaydetti. Yıllık artış ise yüzde 82,4 oldu. Perakende satışlar aralık ayında yıllık bazda yüzde 15,5 artarken, cirolar yüzde 64,7 yükseldi. Perakende ciro aylık bazda ise yüzde 5,8 arttı. Türkiye'nin hububat ihracatı, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,43 artış kaydetti” diye konuştu.

“Büyümemiz güçlü bir şekilde devam ediyor”

Konuşmasında Denizli'den ve Denizli Ticaret Odası'ndaki (DTO) gelişmelerden de bahseden Başkan Erdoğan, Türkiye gibi Denizli ve DTO'nun büyümesini güçlü bir şekilde devam ettirdiğini vurguladı. Erdoğan, “Ülkemizde kurulan şirket sayısı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 73 azaldı. Geçen ay şehrimizde 100 gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Yeni kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 13,64; bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 1 arttı. TOBB'un Ticaret Sicil Gazetesi'nin güncel verilerine göre, ocakta yeni kurulan gerçek kişi ticari işletmelerimiz ile kooperatif ve şirketlerimizin toplamı ise 134 oldu. Şehrimizde yabancı sermayeli firma sayısı, 278'e ulaştı. Bu şirketlerdeki yabancı sermaye oranı yüzde 63'ü geçti. Bunlar arasında 53 firmayla İranlı ortağı olan yatırımcılarımız ilk sırada; Alman ortağı olan yatırımcılarımız 52 firmayla ikinci. Suriyeli ortağı bulunan yatırımcılarımız ise 20 firma ile 3'üncü. Fransız ortağı olan yatırımcılarımız da 13 firma ile 4'üncü. İtalyan ortağı olan yatırımcılarımız ise 11 firma ile 5'inci sırada. Denizli Ticaret Odası olarak, sadece geçen ay 147 üye kaydettik. Ocak ayının sonu itibarıyla 19 bin 405 üyeye ulaştık. Üye profilimizde, 9 bin 615 işletmeyle en çok limitet şirketler yer almaktadır. 6.953 işletmeyle hakiki şahıs firmalarımız ise ikinci sıradadır. Anonim şirketlerimiz, 2.394 firma ile üçüncüdür. Bize kayıtlı 353 kooperatifimiz, 45 dernek işletmesi, 36 kolektif şirket ile 7 de vakıf işletmesi var. Öte yandan Denizli olarak, geçen ay 124 ülkeye ihracat yaptık. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 119 idi. Sanayicimiz, geçen ay 351 milyon 510 bin dolarlık ihracat yaptı. İhracatta bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 19,8'lik bir artış yakaladık. Ocakta Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatımız, yüzde 22,92 arttı. İhracatımızın yüzde 68,15'i, Avrupa'ya yapıldı. Oda olarak yılın ilk ayında 1.707 evrak düzenledik. Odamıza gelen 556 evrakla ilgili gereken işlemleri yaptık. 100 sayısal takograf ile 108 k belgesi verdik. 19 iş makinasının tescilini onayladık. 22 kapasite raporu, 6 ekspertiz raporu, 5 yerli malı belgesi ile 1 de levhaya kayıtlı sigorta acentesi belgesi düzenledik” şeklinde konuştu.