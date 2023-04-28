DTO mesleki eğitim fuarı açtı

Denizli Ticaret Odası (DTO), 2023 Avrupa Beceri Yılı etkinlikleri çerçevesinde Mesleki Eğitim Fuarı'nı açtı.

Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla DTO binasının önünde başladı. 2023 Avrupa Beceri Yılı etkinlikleri çerçevesinde DTO ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Mesleki Eğitim Fuarı açıldı. Gerçekleşen açılış töreni ile stantlar büyük ilgi gördü. Törende kürsüden davetlilere hitap eden DTO Başkan Yardımcısı Aracı, hoş geldiniz konuşmasında mesleki eğitim ile toplumdaki kariyer algısının önemine değindi. Aracı, mesleki ve teknik eğitimin ülkenin gelişmesinde en önemli etken olduğunu vurguladığı açış konuşmasında “Denizli Ticaret Odası olarak, eğitimi özellikle de mesleki eğitimi önemsiyoruz. Bugüne kadar 200'ü aşkın farklı konuda kişisel ve mesleki eğitim programları ile kurslar düzenledik; insanımızı eğittik. Eğitimli işsiz kadrosu oluşmasın istedik... Gençlerimiz meslek sahibi olsunlar, hayata tutunsunlar, üretken olsunlar diye çabaladık. Girişimcilik kursları da düzenledik. Bu sayede binlerce insanımızı iş hayatına kattık; iş ve aş sahibi yaptık. Girişimcilik eğitimi verdiğimiz çok sayıda hemşehrimiz, kadınımız ve gencimiz, iş ve meslek sahibi oldu. Bugüne kadar ne yaptıysak, değerli gençler öncelikle sizin için yaptık; daha iyi bir eğitim almanız, daha iyi yetişmiş, daha becerikli bireyler olmanız için yaptık. Nitelikli bireyler yetişsin istedik” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ise Türk Gençliğinin çağın becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini istediklerini söyledi. Denizli Vali Vekili ve Honaz Kaymakamı Hamit Genç, dünyanın hızla değiştiğini, teknoloji ve gelişimde eskiye nazaran daha hızlı yol aldığını, köklü ve büyük bir medeniyet olan Türkiye'nin ve insanının da kadim geçmişi ile kültüründen ilham alarak bu yolda emin adımlarla ilerlemesi gerektiğini kaydetti.

Denizli protokolü, konuşmacılar ile davetliler, fuarın açılışı için hazırlanan kurdeleyi kestikten sonra alandaki stantları tek tek gezerek öğrencileri tebrik etti ve başarılar diledi. Meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, stantlarda gün boyu becerilerini sergiledi.