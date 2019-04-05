DTO, TSE belgeleri yenilendi

Geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştirilen denetimlerin ardından TSE Yürütme Komitesi, DTO'nun kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile müşteri memnuniyeti belgelerini yeniledi.

DTO, TSE Kalite Yönetim Sistemi'nde 16 yılı doldurdu. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, TS ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Yönetim Sistemleri Belgelerinin yenilenmesi dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. DTO'nun belgelerini yenileyen TSE Yürütme Komitesi'ne teşekkür etti. Kurumlarının hizmet çıtasını daha da yukarı taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, “Kalite Yönetim Sistemi'ne, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Çevre Yönetim Sistemi'ni ekleyerek oda olarak sürekli kendimizi geliştirdik. Bunda, personelimizin gayretli ve özverili çalışmalarının yanında, TSE'nin değerli üyelerinin kurumsal rehberliğini de asla yadsıyamayız” dedi.

Başkan Erdoğan ayrıca attıkları her yeni adım ve düzenlemeyle, odalarının hizmet standardını yükseltmek için çabaladıklarını ifade etti.