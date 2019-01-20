DTO, TSE'nin denetiminden geçti

Kalite standardını yükseltmek için çalışmalarını sürdüren Denizli Ticaret Odası (DTO),Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) denetiminden geçti.

Denizli Ticaret Odası, TS ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi belge yenileme ve geçiş denetimi, TS ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi belge yenileme ve geçiş denetimi, TS ISO 18001-2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belge yenileme denetimi ile TS ISO 10002-2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi yeni sistem belgelendirme denetimini tamamladı. Konuk heyet ve kurum çalışanlarıyla bir araya gelen Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, dünyada yalnızca üretmenin yetmediğini, rekabetin zorlaştığını ve müşteri memnuniyetinin öneminin daha da arttığı bir dönemden geçildiğini belirtti. Kurum olarak, çalışmalarını bir iş programı ve stratejik plan hedefleri doğrultusunda yürüttüklerini belirten Aracı, oda başkanından personele kadar uyumlu ekip çalışmasının başarıyı getirdiğine inandıklarını ifade ederek, “Bu hafta, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ileTS ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi için belge yenileme ve geçiş denetimi; TS EN 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için de belge yenileme denetimi geçiriyoruz.Bu üç sistemin yanında her geçen gün önemi artan ve odamız gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumlar için olmazsa olmaz haline gelen TS ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi için de belgelendirme denetimi olacak.Ayrıca, 18001 standardı yerine yayınlanan TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ne geçiş için de önümüzdeki günlerde gerekli çalışmalara başlayacağız. Bugüne kadar yaptıklarımıza dönüp baktığımızda ne durumda olduğumuzu görebiliyoruz ve ne kadar yol aldığımızın farkındayız. Bu denetimin de Denizli Ticaret Odası'na çok şey kazandıracağına inanıyoruz” dedi.