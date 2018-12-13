DTO'da 133 üye mesleki yeterlilik belgesini aldı

Ş. ile birlikte yürüttüğü eğitimi tamamlayıp ilgili sınavda başarı sağlayan üyeleri, 2'nci El Araç Alım Satım Mesleki Yeterlilik Belgelerini, DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan aldı.

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) hizmet binasında düzenlenen törene, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Meclis Üyesi Yakup Öğütcen, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) A.Ş.'nin düzenlediği eğitimi tamamlayıp ilgili sınavında başarılı olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan 2'nci el araç alım satımıyla uğraşan DTO üyeleri katıldı.

DTO'nun hafta içi her gün 150 ila 200 arasında vatandaşa eğitim verdiğini de hatırlatan DTO Başkanı Erdoğan, “Bu eğitimler arasında moda ve tasarım, uzman kaynakçılık, su, ışık ve ses yalıtımının yanı sıra robotik kodlama ve girişimcilik var. Girişimcilik Eğitimlerinde, Türkiye'de ilk sıradayız. Geçen yıl girişimcilik eğitimimizi tamamlayan 2 bine yakın vatandaşımıza sertifikalarını verdik. Mezunlardan yaklaşık yüzde 11'i, kendi iş yerini kurdu. Bu da Denizli'miz açısından çok önemli. Denizli'miz, girişimci ve atılımcı bir şehir” dedi.

Öte yandan Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda 2'nci el araç alım satımı yapan 133 üyeye mesleki yeterlilik belgelerini dağıttı.