DTO'da Aydem ve Gediz Elektrik bilgilendirme semineri yapıldı

Program kapsamında Denzili'de de seminer verildi.

Seminer dizisinin ilk bölümü, 17 Haziran'da İzmir Elektrik Mühendisleri Odası ve Denizli Ticaret Odası'nda 19 Haziran'da Denizli Elektrik Mühendisleri Odasında gerçekleştirildi. 20 Haziran'da ise Manisa Ticaret Odası'nda ağırlıklı olarak sektör temsilcilerinin sorularının yanıtlandığı ve bilgilendirmelerin yapıldığı verimli bir seminer ile devam etti. Katılımcı sayısının fazla, ilginin ise yoğun olduğu seminerlerde, son kaynak tedarik tarifesi hakkında ve güvence bedelinin ne olduğu, neden alındığı ve neden güncellendiği gibi konular hakkında bilgiler verildi. Seminerlere yüksek elektrik tüketimi olan sektörlerden sivil toplum kuruluşları, Elektrik Mühendisleri Odaları gibi meslek örgütleri, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Organize Sanayi Bölgeleri'nden uzmanlar da katıldı.

Aydem ve Gediz Elektrik, paydaşlarının bilinçlenmesine katkı sağlayan ve elektrik maliyetini yönetme konusunda düzenleyeceği seminerlerle tüketicilerini bilgilendirmeye devam edecek.