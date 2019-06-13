DTO'da eğitim çalışmaları devam ediyor

Yıl boyu sürecek eğitimlerle, işletmelerin kapasitelerini geliştirmeleri ve hızla gelişen dünya ticaretinde rekabet edebilmelerini sürdürülebilir hale getirmek amaçlanıyor.

DTO konferans salonunda, Nisan ayında çeşitli meslek gruplarına yönelik başlatılan eğitim çalışmaları Haziran ayında da devam etti. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, eğitimlerin son derece verimli geçtiğine dikkat çekti. Eğitim konuları ile eğitmenlerin planlamasını büyük bir titizlikle hazırladıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, “Denizli Ticaret Odası olarak, işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu eğitimlerle ilgili 2019'un aralık ayının sonuna kadar devam edecek bir planlama yaptık. Uzman ekibimiz, eğitim konuları ile eğitmenleri belirlerken titiz davrandı. Eğitimlerin öncelikle ihtiyaç olması, sonrasında da bunun doğru ve ehil kişiler tarafından verilmesi için özel bir çaba harcadık. İnanıyoruz ki, eğitimlerimiz işletmelerimiz ile çalışanlarının gelişmelerine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.