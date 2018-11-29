DTO'da ‘İhracat Destek Ofisi' açıldı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Ticaret Bakanlığı ve TOBB iş birliğiyle, ülke genelinde sadece 25 odada kurulması kararlaştırılan “İhracat Destek Ofisleri”nden birinin DTO'da açıldığı müjdesini verdi.

Başkan Erdoğan DTO Meclis toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, uluslararası piyasalarda, Türkiye'de ve Denizli'de yaşanan sosyoekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, faaliyet alanına her gün yeni bir halka daha ekleyen DTO'nun niteliğinin ve önemini artırdığına dikkat çekti. Ekim ayının sonu itibarıyla, 10 aylık dönemde Denizli ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 12,6 oranında artış göstererek, 2 milyar 806 milyon 563 bin dolar olarak olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, “Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, en fazla ihracat sırasıyla, 387 milyon 891 bin Dolar ile İngiltere'ye, 288 milyon 617 bin Dolar ile Almanya'ya, 207 milyon 877 bin Dolar ile de Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirildi. Aynı dönemde en fazla ihracat, 907 milyon 849 bin Dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeydi. İthalatımız, 1 milyar 592 milyon 322 bin dolar oldu. İthal edilen ürünlerin başında, bakır ve bakır mamulleri, ardından demir-çelik ile pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat geliyor” dedi.

“Karşılıksız çek sayısı 3 bin 296 adede geriledi”

Kurdaki aşağı yönlü gidişatın piyasalara yansımasının ortaya çıkardığı olumlu havanın yanı sıra karşılıksız çeklerdeki iyileşmenin de sürdüğüne dikkat çeken Başkan Erdoğan, “Ekim ayı sonu itibarıyla karşılıksız çek adedi, geçen yıla göre yüzde 11,71 oranında azalışla, 3 bin 296 adede geriledi. Aynı dönemde, Denizli Ticaret Odası'na bin 178 firma kayıt oldu 416 üyemiz ise kaydını sildirdi. Ekim ayının sonu itibarıyla odamızda, 16 bin 985 firma kayıtlı. Yıl sonuna dair hedefimiz ise, 17 bin üyeyi bulmak hatta aşmaktır” diye konuştu.

“Çabamızı biraz daha artırmaya ihtiyacımız var”

Ticaret Bakanlığı ve TOBB iş birliğiyle, ülke genelinde 16 ilde sadece 25 odada kurulması kararlaştırılan “İhracat Destek Ofisleri”nden birinin DTO'da açıldığını da dile getiren Başkan Erdoğan şunları söyledi:

“Türkiyemiz, 100 milyar Dolar mal, 43 milyar Dolar da hizmet ihracatına sahip. İtalya ile Çin arasında, en büyük sanayi üretim kapasitesini kurmuş ülkeyiz. Türkiye'miz, Avrupa Birliği'nin 6'ncı büyük tedarikçisi haline geldi. Ancak ufkumuzu genişletip, ihracat menzilimiz hızla daha da artırmamız gerekiyor. Yeniden yeni pazarlara açılma hamlesine ihtiyacımız var. Biz bunu yapabiliriz. Çalışkanız üretiyor ve satıyoruz. Dünyayı ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sadece çabamızı biraz daha artırmaya ihtiyacımız var. Devletimiz de bunun için her türlü imkanı sağlıyor. İlk aşamada, DTO'nun da arasında bulunduğu 16 ildeki 25 oda ve borsamızda ihracat destek ofisleri kuruldu. İhracat Destek Ofisleri ile ihracatçı sayısının artırılması ve ihracatın tabana yayılması hedeflendi. İhracatçılarımıza ve yeni ihracat yapmak isteyen firmalarımıza hayırlı olsun.”