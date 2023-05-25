DTO'dan üyelerine 7 milyon liralık katkı

İlimiz ve ülkemiz ekonomisine kazandırmak için bu tür faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

DTO, yılın ilk beş ayında düzenlediği fuar organizasyonlarında üyelerine 7 milyon 340 bin TL'lik destek aktardı. Ocak ayında 60 firmayı Almanya Frankfurt'taki Heimtextil Fuarı'na, Şubat'ta 25 firmayı Dubai'deki Gulfood Fuarı'na, Mart'ta 29 firmayı Rusya'daki Moskova Yapı İnşaat Fuarı'na, Mayıs'ta da 24 firmayı Almanya Düsseldorf'taki Interpack Fuarı'na gönderen Denizli Ticaret Odası, üyelerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1 milyon 360 bin TL ve diğer kuruluşlardan ise 5 milyon 980 bin TL'lik destek sağladı.

DTO meclisi toplandı

DTO Meclisi'nin Mayıs ayı olağan toplantısında konuşan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile farklı kuruluşlarla da 7 milyon 340 bin lirayı bulan önemli bir maddi desteği fuar ve iş gezisi organizasyonlarıyla Denizli'ye kazandırdıklarını ifade etti. Başkan Erdoğan, “Üyelerimizin, ufkunu açarak rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayacak her türlü fırsattan yararlanmaları için tüm imkânımızı seferber ettik, ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarımızda Türk iş insanlarıyla bir araya gelen üyelerimiz faaliyetlerimiz, projelerimiz ve çalışmalarımız hakkında bilgiler verip, Denizli'mizi ve sektörlerimizle yatırım imkanlarını anlatıyorlar. İlimiz ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Yatırım teşvikle sağladığımız yeni istihdam sayısı 4 ayda 1000'e ulaştı

Başkan Erdoğan, yatırım teşvik belgeleriyle ilgili verileri de paylaştı. Erdoğan, “Yılın ilk çeyreğinde, Denizli olarak yaklaşık 5 milyar TL'lik sektörel yatırım teşvik belgesi aldık. Bu sayede yaklaşık 1000 yeni istihdam sağladık. Geçen yılın aynı dönemine göre istihdamdaki artışımız yüzde 131; yatırım tutarı da yüzde 501 arttı. Nisan'da ibrazında ödenen çek tutarı ise yüzde 42 arttı. Yabancı sermayeli firma sayımız 362'ye çıktı. Geçen ay, bu çerçevede 23 firma daha kazandık. Denizli'mizde şu an 57 farklı ülkeden yabancı yatırımcımız var. Bu şirketlerdeki yabancı sermaye oranı yüzde 63. Bunlar arasında Almanya 72 firmayla ilk sırada; İran 69 firmayla ikinci. Suriyeli yatırımcılarımız ise 30 firmayla üçüncü sıradalar. Onları da 17 firma ile Fransız ortaklı, 13 firma ile de İtalyan ortaklı yatırımlar izliyor” diye konuştu.

31 Mayıs'ta TOBB genel kurulu var

31 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) seçimli genel kurulunun gerçekleştirileceğini de açıklayan Başkan Erdoğan, “Bu çerçevede Denizli Ticaret Odamızın yanı sıra Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız, İhracatçılar Birliğimiz, Denizli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğimiz ile Denizli Organize Sanayi Bölgemizin başkanları, temsilcileri ve meclis üyeleriyle bir araya geldik. Verimli bir toplantı oldu; önümüzdeki aylarda da bu çerçevedeki istişarelerimize devam edeceğiz. Delegelerimizle genel kurulumuza katılmak üzere Başkent'te olacağız. Aynı gün Togg'un çekilişi de gerçekleştirilecek. Şimdiden hem genel kurulumuzun hem de sonucunun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.