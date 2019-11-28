DTO'nun 5 milyon euro bütçeli dev projesi hayata geçiyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 5 milyon euro bütçeli ve tamamı hibe destekli ‘Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'nin önümüzdeki günlerde hayata geçirileceği müjdesini vererek, “Bu projemiz, sanayide katma değerli ürünlere geçiş noktasında etkili olacaktır” dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı, Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (DSMMM) Odası ile Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB), ortak bir organizasyonla “Elektronik Vergi Uygulamaları ve Elektronik Dönüşüm Uygulamaları” ile ilgili toplantı düzenledi. Yoğun katılımın olduğu DTO hizmet binasındaki toplantıda, iş dünyasını yakından ilgilendiren elektronik vergi uygulamalarıyla ilgili, konunun uzmanları tarafından detaylı bilgiler aktarıldı.

Etkinliğe, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Denizli Vergi Dairesi Başkan Vekili Hasan Öztaş, Denizli SMMM Odası Başkanı Adnan Selçuk, DSMMM ile DESOB üyeleri katıldı.

“Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi hayata geçiriyoruz”

Etkinliğin açış konuşmasını yapan Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası'nın halkın yararına her türlü öneri ve birlikte çalışmaya açık olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, “50 personelimizle, 24 saat sizlerin emrindeyiz. Her gün, 450-500 kişiye bu binada eğitimler veriyoruz. 2019'da, 40'a yakın çok önemli sektörlerde eğitim verdik. 2020'de için de bunları devam ettirmek üzere 30 eğitim planladık ve yıl içinde yenilerini de ekleyeceğiz. İlkini bu sene gerçekleştirdiğimiz İngilizce eğitimlerimiz de sürecek. Önümüzdeki günlerde 5 milyon euro bütçeli, tamamı hibe destekli Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi hayata geçiriyoruz. Projemiz, başvuran 500 proje arasından desteklenmeye layık görülen ülkemizdeki 2 oda ve borsanın projesinden 1'i. Bu projemiz, sanayide katma değerli ürünlere geçiş noktasında etkili olacaktır” diye konuştu.

“Mükellef sayısının 140 binden 300 bine ulaşması bekleniyor”

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Hasan Öztaş da, günümüzde vergiyle ilgili birçok uygulamanın elektronik ortama taşındığını belirterek, şöyle konuştu:

“Elektronik uygulamalarla, mükelleflerin işlem süreçlerine ilişkin maliyetleri önemli ölçüde azalmıştır. Takriben 22 milyarı aşan belgenin kağıt ortamından elektronik ortama taşınmasıyla, yaklaşık 2 Milyar TL tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca, 300 binin üzerinde ağacın kesilmesine engel olunarak, çevrenin korunmasına da katkı sağlanmıştır. Bu uygulamayla, kayıt dışı ekonomi ile de etkin mücadele edilecektir. Önümüzdeki yıl, elektronik belge ve defter uygulamalarını kullanan mükellef sayısının 140 binden 300 bine ulaşması beklenmektedir. Belgelerin elektronik ortama taşınmasıyla, yanıltıcı belge düzenleme ve kullanmada da azalma meydana geleceği öngörülmektedir.”

Konuşmaların ardından DTO Mali Danışmanı, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Akif Ercan moderatörlüğünde, Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri ve Usul Müdürü Mustafa Alagöz ile Denizli SMMM Odası Luca Bölge Sorumlusu Orhan Kabasoluk, elektronik vergi uygulamalarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirip sorularını yanıtladı.