DTO'nun Denizli Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'nde ilk adım atıldı

DTO personeli ve Avrupalı uzmanlardan oluşan Denizli Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Ortak Çalışma Grubu, projenin geldiği son durumu değerlendirmek üzere DTO'daki ilk toplantı gerçekleşti. DTO Başkanı Erdoğan, “Avrupa Birliği'nden 5 milyon Avro hibe alan projemiz, sanayicimizin ufkunu genişletecek, sanayimizin katma değerini yükseltecek, çok önemli bir girişimdir” dedi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'nin Teknik Yardım Bileşeni'nin ilk buluşmasının ardından, hizmet sağlayıcı şirketin yetkililerinden projelerinin geldiği aşamayla ilgili bilgi aldı. DTO Genel Sekreter Yardımcısı Akay Gündoğan, Başkan Erdoğan'a, öncelikle Denizli Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Ortak Çalışma Grubu'nun şehir dışından gelen üyelerini tanıttı. Grup üyeleri, sunumlarında, teknik tekstilin ne olduğu ve gelişim sürecini, teknik tekstillerde Denizli sanayicisi için ortaya çıkarılabilecek fırsatları, projenin bugüne kadar hangi aşamalardan geçtiğini, bundan sonra neler yapılacağını ve DTO üyelerine ne tür bir hizmet verileceğini anlattı. DTO Genel Sekreter Yardımcısı Gündoğan, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan'a kendilerine güvenip böyle uzun bir yola birlikte çıkmalarına olanak sağladığı için teşekkür etti. Ortak Çalışma Grubu olarak, güvenlerini boşa çıkarmayacaklarını ve Denizli'ye yeni iş sahaları kazandıracaklarını kaydetti.

Başkan Erdoğan: “Adım adım teknik tekstil merkezi'ne doğru ilerliyoruz”

DTO Başkanı Uğur Erdoğan ise, makine alımı ihalesi aşamasının devam ettiği projenin, bu çalışmalarının sonunda Denizli OSB'deki bin metrekarelik kapalı alanda oluşturacakları Teknik Tekstil Merkezi ile adeta ete kemiğe bürüneceğini ve gözle görünür bir hale geleceğini söyledi. Başkan Erdoğan, “Şehrimize dışarıdan gelenve projemizde bize teknik destek verecek olan uzman arkadaşlara, hoş geldiniz diyorum. Ekibimiz, bu proje için gecesini gündüzüne kattı ve büyük bir özveriyle çalıştı. Yaptığımız bu iş, Denizli'nin geleceğine damga vuracak nitelikte bir projedir. O nedenle, şu ana kadar ki emeklerinizden ve gayretinizden dolayı kutluyor ve teşekkür ediyorum; başarılarınızın devamını diliyorum. Denizli için tekrar hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.