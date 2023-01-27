Duanın ardından beklenen yağmur geldi

Denizli'nin Honaz ilçesinde uzun süredir yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkan 3 bine yakın vatandaşın yüzü, duanın ardından gelen yağmurla güldü.

Türkiye genelinde kış mevsimi olmasına rağmen yaşanan kuraklık, Denizli'de de etkisini devam ettiriyor. Denizli'de etkisini sürdüren kuraklığın en çok hissedildiği bölgelerden bir tanesi ise Honaz ilçesi oldu. İlçeye bağlı Koçabaş Mahallesi'nde bu yıl az yağan yağmur nedeniyle, bölgede kuraklık görüldü. Yaşanan kuraklığın artması üzerine yaklaşık 3 bine yakın vatandaş, öğle namazı sonrası ellerini semaya kaldırarak dua etmeye başladı. Yapılan yağmur duasından sonra, duaya katılan vatandaşlara yemek ikramında da bulunuldu. Vatandaşların duasını etmesinin ardından ise yoğun bir yağmur yağışı gerçekleşti. Yağmurun yağmasından dolayı sevinç yaşayan vatandaşlar, bu tür buluşmaları artıracağını dile getirdi.

“Çok şükür duanın ardından hemen yağmur yağdı”

Mahallenin önde gelen isimleriyle birlikte yağmur duası programını düzenleyen Kocabaş Mahalle Muhtarı İstikbal Kuşçu, “Uzun süredir mahallemiz ve bölgemizde yağmur yağışı çok az gerçekleşiyordu. Bu az yağış nedeniyle kuraklık geçiriyorduk. Hem tarımımız hem de hayvanlarımızın yağmura ihtiyacı vardı. Biz de mahallede bulunan Yusuf Kaya, Mustafa Manga Sadık Çelebi ve Ülfet Çakır'la birlikte bu programı düzenlemeye karar verdik. Çok şükür duanın ardından hemen yağmur yağdı. Biz de çok mutlu olduk. Programa katılanlara yemek ikramında da bulunduk. Rabbim inşallah bol yağışlı bir yıl geçirmemizi sağlar” dedi.