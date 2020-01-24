Düğün salonu, inşaatı bitirilmeyince ahıra döndü

Kadıköy Mahallesi sakinleri düğün salonu diye yapımına başlanan sonradan ahıra dönen yapının tamamlanmasını istiyor. Belediye ise kaynak olmadığı için inşaatın tamamlanamadığını savundu.

Bin 350 nüfuslu Buldan Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Atalay, her seçim döneminde verilen sözlerin tutulmadığını, düğün salonu için başlatılan inşaatın hayvan ahırı olduğunu söyledi. Mahalle sakinleri ile toplanıp duruma tepki gösteren Atalay, 2018 yılında inşaat çalışmalarına başlanan düğün salonunda kenar duvarlarının yapılmasının ardından hiçbir iş yapılmadığını sonrasında ise inşaatın ahıra döndüğünü belirtti. Atalay, “Düğün salonu istiyoruz. Kanalizasyon problemimiz var. Bunlar yapılsın başka bir şey istemiyorum. Mahallemize hiçbir hizmet yok. Mahalleli hasta oluyor kokudan dolayı” dedi.

Öte yandan, inşaatın belediye tarafından kaynak olmadığı için bitirilemediği öğrenildi.