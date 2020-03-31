Dükkanını kapatınca Atatürk büstlerini onarmaya başladı

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir berber, korona virüs tedbirleri kapsamında dükkanını kapatınca evde oturmak yerine ilçe merkezinde bulunan Atatürk büstlerini tamir etmeye başladı.

Türkiye'de korona virüsün görülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı ardı ardına tedbir genelgelerini yayımlamaya başladı. Bakanlığın yayımladığı genelgelerden biri ise berber, kuaför ve güzellik salonlarının geçici süre ile kapanmasını kapsıyordu. Yayımlanan genelgenin ardından yurt genelinde berber, kuaför ve güzellik salonları faaliyetlerine kısa süreli ara verdi. Kimi berber ve kuaförler ceza kesilmesini göz önüne alarak evlerde hizmet vermeye başlarken, Çivril ilçesindeki berber Nejdet Çakmakçı ise bambaşka bir şey yaptı. Dükkanını kapattıktan sonra gündelik işlere giderek geçimini sağlamaya çalışan Çakmakçı kolları sıvadı. Gündelik iş bulmakta zorlanan Çakmakçı, ilçe merkezinde bulunan kamu binaları ve okul bahçelerinde bulunan Atatürk büstlerini boyayarak tamir etmeye başladı. Büstlerin üzerinde bulunan ve zamanla silinen yazıları da yeniden boyadı. İş bulamadığı günlerde ilçede bulunan büstleri tamir ettiğini belirten Nejdet Çakmakçı, “İş yerimiz alınan karantina tedbirleri kapsamında kapatıldı. Ben de gündelik işlerde çalışıp ekmeğimi kazanıyorum. İşe gittiğim bir gün yolumun üzerindeki bir kamu binasında Atatürk büstünün renginin solduğunu ve bakımsız olduğunu fark ettim. O gün kazandığım parayla siyah boya ve yaldızlı sprey aldım. İş bulamadığım günlerde ilçemizdeki Atatürk büstlerini tamir etme ve boyama kararı aldım. Bugün evimin yanındaki okullardan başladım birçok yerdeki büst solmuş hepsini yeniden yaldızlı boya ile boyadım kaidelerin üstündeki yazılardan silinenleri yeniden yazdım. Çocuklarımız okula başladığında Ulu Önderimizi tertemiz görsünler” dedi.