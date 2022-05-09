Dünya Atletizm Günü Denizli'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak

DENİZLİ(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Koşabiliyorken Koş' projesi, Dünya Atletizm Günü (World Athletics Day) 9 ile 10 Mayıs tarihlerinde Denizli'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Uluslararası bir etkinlik olan Dünya Atletizm Günü (World Athletics Kıds Day) kutlamaları Türkiye'de tüm illerde gerçekleşecek. Atletizm spor dalının bilinilirliğinin arttırılması, okul çağındaki çocukların ders dışı zamanlarında spor yapma becerilerinin geliştirmesi, bilgisayar başında ve durağan geçen yaşam döngülerine fiziksel hareketlilik getirilmesi amacıyla Denizli'de de etkinlikler düzenlenecek. Bugün Çamlık Mesireliğinde başlayacak etkinliklerde 4-11 yaş grubu sporcular, antrenörler ve sporcu aileleri yürüyüşte buluşacak. Çamlık alt girişte başlayacak yürüyüş ile baharla birlikte hareketli yaşama dikkat çekilecek.

Albayrak'ta atletizm şenliği düzenlenecek

Yarın ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Tesislerinde Dünya Atletizm Günü (World Athletics Kıds Day) çerçevesinde Çocuk Atletizm Etkinlikleri yapılacak. 4-7 yaş ile 8-11 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleşecek etkinliklerde Pusula Çaprazı, Dayanıklılık Yarışması, Formula 1, Yüksek Skor, Engel ve Sprint Koşuları, Üç Adım Atlama, Yürüme Bayrak Yarışı gibi yarışmalar olacak. Oyunsal anlamda ise Bahçeyi Temizle, Timsah Nehri, Çemberli Sıçrama, Trenle Seyahat ve Hazine Sandığı gibi etkinlikler yer alacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize edeceği etkinliklere sadece çocuklar değil, 7'den 70'e herkesin katılabileceği duyurulurken, tüm vatandaşlar davet edildi.