Dünya El Hijyeni Günü'nün bu yıl ki teması sağlık kuruşları oldu

Dr. Öğretim Üyesi Suna Seçil Öztürk Deniz, 5 Mayıs Dünya El Hijyeni gününde açıklamalarda bulundu. Dr. Deniz, “Dünya El hijyeni günü için bu yılki teması sağlık kuruluşlarında ortak güvenlik iklimi ve kültürüdür. El hijyeni sağlamak amacıyla kullanılan alkol bazlı el antiseptikler herkes için doğru ve güvenli ürünlerdir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre 5 Mayıs Dünya El Hijyeni olarak kutlanmaktadır. Özellikle pandemi döneminde de hijyenin önemi bir kez daha vurgulandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Suna Seçil Öztürk Deniz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Suna Seçil Öztürk Deniz, “El hijyeni uygulamaları sağlık kurumlarında hasta güvenliği üzerinde kritik bir öneme sahiptir. ‘Etkili el hijyeninin' sağlanmasının hastane enfeksiyonlarının önlemesine çok büyük katkı sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Hastalar ve sağlık çalışanlarının güvenliği için el hijyeni bir önceliktir. Bununla birlikte, sağlık kurumlarında el hijyenine uyum, küresel olarak yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle DSÖ, 5 unsuru içeren etkili bir multimodal el hijyeni iyileştirme stratejisinin uygulanmasını önermektedir. Sistem değişikliği, eğitim ve öğretim, izleme ile geri bildirim, işyerinde, iletişimde hatırlatmalar, güvenlik iklimi, kültür değişikliğidir” dedi.

"Ellerimizi yıkayarak sağlık tesislerinde bir güvenlik oluşturulmalıdır"

DSÖ 5 Mayıs Dünya El hijyeni günü için bu yılki teması sağlık kuruluşlarında ortak güvenlik iklimi ve kültürü olduğunu belirten Dr. Deniz, “Ortak güvenlik ve kalite hedeflerine ulaşmak, ancak temiz ellere önem vermek, hasta ve yakınlarından yöneticilere kadar her seviyedeki insanın birlikte çalışarak, hayat kurtarmak için el hijyeni ile enfeksiyon kontrolünün önemine inanmasıyla başarılacaktır. Diğer bir deyişle, her düzeydeki sağlık çalışanları ve sağlık kurumuna erişim sağlayan kişilerin ‘ellerin temiz olması' için birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Bir sağlık kurumunun ‘kalite ve güvenlik iklimi veya kültürü' el hijyenine ve enfeksiyon önleme, kontrolüne ne kadar değer verirse, hem hastalar hem de sağlık çalışanları kendilerini o kadar korunmuş hissedeceklerdir. Önemsendiklerinin farkına varacaklardır. Ellerimizi yıkayarak sağlık tesislerinde bir güvenlik iklimi ve kültürü oluşturulmasına katkı sağlayabileceğimiz gibi, kurumda oluşturulmuş yüksek kaliteli, güvenli bir kültür, insanları da doğru zamanda ve doğru ürünlerle ellerini yıkamaları konusunda cesaretlendirecektir. El hijyeni sağlamak amacıyla kullanılan alkol bazlı el antiseptikleri herkes için doğru ve güvenli ürünlerdir. Ayrıca unutulmamalıdır ki ellerimizi sık sık temizlemek ve eldiven kullanmayı gerektiren özellikli durumlar olmadıkça eldiven kullanmamak daha güvenlidir. Hem hastalar hem de sağlık çalışanları herkes için el hijyenine yatırım yapılmalıdır. Bu bağlamda hasta bakım alanlarında el hijyeni ürünlerinin sağlanmasına çaba gösteren ve çalışanlarını yüreklendiren hastane yöneticilerinden, bu konuda öncülük eden, programlar oluşturan koordinatörler, temiz elleri alışkanlık haline getirmiş sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları olmak üzere el hijyenine destek veren herkese teşekkür ederiz. Güvenlik için birleşelim, ellerimizi temizleyelim, temiz elleri alışkanlık haline getirelim. Hep birlikte herkesi koruyalım, hayatları kurtaralım” diye konuştu.