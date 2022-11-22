Dünya şampiyonları, başarılarını Başkan Vural ile paylaştı

Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında farklı kilolarda dünya üçüncüsü olan Osman Orhanlar ile Rafet Korhan, başarını Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ile paylaştı.

Antalya'da 43.'sü düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında dereceye giren Yeşil Çivril Belediye Bilek Güreşi sporcuları Osman Orhanlar ile Rafet Korhan, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural tarafından ödüllendirildi. 54 ülkenin katıldığı Şampiyonada 2 bin sporcu mücadele etti. 50 kiloda Osman Orhanlar ile 55 kiloda Rafet Korhan bronz madalyanın sahibi oldu.

Konuyla ilgili konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural; “54 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonasında sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Şanlı bayrağımızı dalgalandırmış, başarıları bizi gururlandırmıştır. Bu başarı da emeği geçen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bizlerde diğer sporcu kardeşlerimizin aynı başarıları göstermeleri için belediye olarak her zaman sporcularımızın yanındayız." şeklinde konuştu.