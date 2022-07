Dünyanın tescilli kekik bahçesi Denizli'de hasat devam ediyor

Dünyanın kekik bahçesi olan ve bu alanda ‘Coğrafi İşaret' tescili bulunan Denizli'de, yeni sezon ürünlerin hasadına devam ediliyor. Bu yıl rekoltesi ve kalitesi yüksek olan kekik, üreticisini memnun etti.

Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi başta olmak üzere çevre bölgede tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren çiftçilerin tarlalarında olgunlaşan kekikler biçilmeye başlandı. Traktörlerin arkasındaki makineyle tarlalardan biçilen kekikler kurutma işlemi için iki gün bekletildikten sonra toplanarak patozla dövülüp çuvallara doldurularak satışa hazır hale getiriliyor. Bölge halkının en önemli geçim kaynağı arasında yer alan kekik, aroması ve tadıyla alıcılara ulaştırılıyor. Bölgede hasat zamanı gelen kekiğinin bu yıl rekoltede artış yaşandığı ancak fiyatının düşük olduğu belirtildi.

“5 bin ton kekik üretimi gerçekleştiriyoruz”

13 yıldır kekik üreticiliği yaptığını belirten Veli Uslu, geçtiğimiz yıl alıcının 25 TL'den aldığı kekiğe bu yıl da aynı fiyat verdiğini belirtti. Uslu, kekik üretimin bölge halkının geçim kaynağı olduğunu söyleyerek, “Kekik bölgemizin en gözde ürünüdür. Adeta bölgenin gülüdür. Mazot geçtiğimiz yıl 6 TL idi. Bu yıl 26 TL oldu. Tüm girdi maliyetlerimizle birlikte tarladan toplayarak çuvalladığımız ana kadar her şey iki üç misli arttı. Her yıl para kazandığımız kekik bu yıl üreticimizin yüzünü güldürmüyor. Türlübey mahallemizde bölgenin en kaliteli kekiği üretilmektedir. Biz her şeyimizi kekiğe bağlamıştık. Hayvancılığı, tütün üretimini bile bırakmıştık. 5 bin ton kekik üretimi gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz köyümüze geri dönerek üretim yapmaya başlamıştı. Ama artık tekrar eskisi gibi köyden kentte dönüşler olacaktır. Maliyetlerimizin artmasıyla sıkıntılarımızda çoğaldı. Bu konuda yetkililerimizden destek bekliyoruz” diye konuştu.