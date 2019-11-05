'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü ekip otosuna çarptı: 2 polis yaralandı

Denizli'de polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, devriye görevindeki ekip otosuna çarptı. Kazada 2 polis hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahallede devriye gezen polis ekipleri, Mehmet G. idaresindeki 20 DC 465 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü Mehmet G. de polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile şahsın kullandığı otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca esnasında Mehmet G. kullandığı otomobil ile Bekirli Caddesi'nde ekip otosuna çarptı. Kaza sonrası Mehmet G. ise aracını bırakarak yaya olarak kaçmaya başlarken ekip otosunda bulunan polis memurları Muhsin Altaş ve İsmet Aydoğan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.