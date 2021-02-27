Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi'nden büyük başarı

Denizli'de proje okulu olarak faaliyet gösteren Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi e-Twinning'te en büyük ödül olan Avrupa birinciliğini kazandı.

Denizli Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesinin kurucu ortağı olduğu eTwinning projesi "Climate Volunteers" le e-Twinning'te en büyük ödül olan Avrupa ödüllerinde, 16-19 yaş kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görüldü. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, elde ettikleri başarı ile Denizli'yi ve ülkemizin adını Avrupa düzeyinde duyuran Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşkın Osman Yıldız, Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Arslan ve İngilizce Öğretmeni Pelin Bölükbaşı'nı makamında kabul etti. E-Twinning'te kurucu ortak olarak yürüttüğümüz projede okul öğrencileri Buket B. , Enes Kağan M. , Ece M. , Irmak S. , Beril Ö. , Almina D., Şevval A. ve Zeynep C. üstün gayret ve başarı göstererek Denizli'yi ve ülkemizi Avrupa'da 1. Sıraya taşıdıklarını belirten Müdür Süleyman Ekici “ Projede okulumuz küresel problemlerde tartışma, araştırma, sorgulama ve sorumluluk alma becerilerini geliştirme, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum sağlama konusunda farkındalık yapma, küresel iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek ve bunlara uyum sağlamak için çözümler geliştirme, dijital araçların ve internetin bilinçli ve etkin kullanımını sağlama, işbirlikçi, paylaşımcı, girişimci, üretken, sosyal, iletişimsel, kültürel anlayış ve yabancı dil yeterliliği gibi 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini sağlamayı hedefledi. Yarışmaya katılan 870 projeden 4 ayrı yaş kategorisinde ve 5 özel kategoride değerlendirilme yapıldı. Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesimiz 16-19 yaş grubunda CLIMATE VOLUNTEERS projesi ile birincilik ödülü aldı. Başarıda emeği olan herkesi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.