'Düşmanımla nasıl fotoğraf çektirirsin' kavgasında 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'de arkadaşlarının düşman olarak gördüğü kişiyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşan genç, arkadaşlarının bıçaklı saldırısına uğradı. 3 kişinin yaralandığı olayda, genci korumaya çalışırken arada kalan arkadaşı ise hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı Mustafa K'nın düşmanı olarak gördüğü bir kişiyle fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaşmasına öfkelenen Halil U. (29), evine kadar geldiği Mustafa K. ile tartışmaya başladı. Yanında getirdiği arkadaşlarıyla birlikte “Düşmanımla nasıl fotoğraf çektirirsin” diyerek Mustafa K'ya bıçakla saldıran Halil U'yu Mustafa K'nın kuzeni Musa K. ve arkadaşları Yaşar Keskinsaz engellemeye çalıştı. Çıkan kavgada Musa K. kalçasından, Halil U. ve Mustafa U. kolları ile karnından, Yaşar Keskinsaz (28) da vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yaşar Keskinsaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“Beni aradı ‘Sen benim düşmanımla nasıl fotoğraf çekilirsin' dedi”

Arkadaşlarının düşman olarak gördüğü bir kişiyle fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan Mustafa K., “Ben arkadaşımla fotoğraf çekildim. Beni aradı ‘Sen arkadaşımsın, sen benim düşmanımla nasıl fotoğraf çekilirsin, takılırsın' dedi. 'Sana mı soracağım' dediğimde ‘Bekle evine geliyorum' deyince 'Sorun yok tamam' dedim ama çıkıp geldi. Evde olay çıkmasın diye abimlerle aşağı indik. Abimler de Musa abiyi çağırdı. Yüzüne maske takmış adam, silahı havaya çıkarttı. Abim de sıkmasın diye ittirdi, beni de arabaya ittirdiler” dedi.

“Silahın namlusundan tutunca diğer çocuklar beni bıçakladı”

Yaralı olarak kendini kenara atan Musa K. ise, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında olayı şöyle anlattı:

“Benim kuzenimi telefonda tehdit etmişler, sövmüşler, süpürmüşler. Bizi de uykumuzdan kaldırdı. Aşağı indik konuyu çözelim herkes evine gitsin diye. 7-8 kişi, bir tanesi benim kolumdan girdi. Beni sağa doğru çekerek silah çıkarttı, ‘Sen benimle konuşacaksın' diye. Bende silahın namlusundan tutunca diğer çocuklar beni bıçakladı” dedi.

Musa K., sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirileceği esnada olayı görüntüleyen muhabirden “Ben bıçağı hissettim, buraya doğru kaçtım geldim. Yengenle kavgalıyız. Ya haber verme ya da ararsa uyurken oldu de” talebinde bulundu.

Bir kişinin öldüğü kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Görüntülerde iki grubun kavga ettiği, kavganın ardından yaşanan kaçışma ve yaralıların yolun ortasında beklediği anlar yer aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Halil U., Mustafa U., Y.İ.G. ve B.D.D. tutuklanırken; 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 kişi ise serbest bırakıldı.