Düşme hattındaki en avantajlı takımlardan biri Denizlispor

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, N. Menemespor galibiyetiyle ligde kalma yolunda önemli bir engeli daha kayıpsız atlattıklarını söyledi. Uz, düşme hattında en avantajlı durumda olan takımlardan biri olduklarını belirterek, Ümraniyespor deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek sezonu hedefledikleri şekilde bitirmek istediklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Ligin 36. haftasında N.Menemenspor'u mağlup ederek puan cetvelindeki yerini koruyan Denizlispor'da, kulüp başkanı Mehmet Uz yazılı açıklamada bulundu. Düşme hattındaki en yakın rakipleri Gençlerbirliği ve N.Menemenspor'u yenerek son 2 haftadan 6 puan çıkardıklarını ifade eden Mehmet Uz, puan cetvelinde 12. sıradaki yerlerini koruduklarını söyledi. Mesut Bakkal'ın göreve gelmesinin ardından yakaladıkları maç başına 2 puan ortalamasını sürdürdüklerini, bunun da alt sıralardan kurtulma yolunda büyük bir avantaj getirdiğini kaydeden Uz, “Son haftalarda alt sıralardaki tüm takımların maç kazanması, ligde kalma barajını da yükseltiyor. Ligin bitimine 2 hafta kala, üzerimizdeki takımların dahi matematiksel olarak ligde kalmayı garantilememesi ligin ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de 45 puana ulaştık ancak henüz ligde kalmayı garantileyemedik. Geride kalan 2 haftadaki maçlara bakıldığında birçok sürprizin yaşanması muhtemel. O yüzden biz kendi işimize bakarak, iki maçta da alabildiğimiz kadar puan alıp, sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz” dedi.

“Taraftarlarımızla hedefe ulaşmanın sevincini birlikte yaşayacağız”

Hafta sonunda ligin son deplasman maçında konuk olacakları Ümraniyespor karşısında alacakları puan ya da puanların, son haftayı beklemeden ligdeki konumlarını belirleyebileceğini belirten Mehmet Uz, “Takımımız çalışmalarını sürdürüyor. Cezalı oyuncularımızın olması dezavantaj gibi görünse de, geçen hafta cezaları ve sakatlıkları sebebiyle Menemenspor maçında forma giyemeyen oyuncularımızın geri dönmesi sevindirici. Biz bir takımız. Eksik oyuncularımız mazeret olamaz. Bundan önce de sakatlık, ceza ve covid-19 gibi etkenler sebebiyle çok eksikle çıktığımız maçlar oldu ancak forma giyen oyuncularımızın hepsi büyük bir özveriyle bu eksikleri aratmadı. Bu maçta da öyle olacak. İstanbul deplasmanından ligde kalmış şekilde dönmek istiyoruz. “Taraftarlarımız Menemenspor maçında 90 dakika boyunca yine üzerlerine düşeni en iyi şekilde yaparak itici güç oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Ümraniye deplasmanında alacağımız sonuçla ligde kalıp, iç sahadaki son maçımızda taraftarlarımızla hedefe ulaşmanın sevincini birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.