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(DÜZELTME) Somali saldırısında ölen Türk vatandaşın Denizlili olduğu ortaya çıktı

Somali’de gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 1 Türk vatandaşın Denizlili olduğu ortaya çıktı.

Somali'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 1 Türk vatandaşın Denizlili olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bir Türk vatandaşının da patlamadan 5 dakika önce olay yerinden ayrılarak hayatta kaldığı öğrenildi.


Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerden birinin Honaz ilçesi Emirazizli Mahallesi nüfusuna kayıtlı dozer operatörü Mehmet Kaplan olduğu öğrenildi.


Öte yandan aslen Osmaniye nüfusuna kayıtlı ancak uzun süredir Denizli'de ikamet eden Mustafa Yalman'ın patlamadan 5 dakika önce şantiye kamyonuyla olay yerinden ayrıldığı ve bu sayede hayatta kaldığı öğrenildi.

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