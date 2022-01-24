DYP İl Başkanı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Doğru Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanı Murat Aydın'ın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aydın, evinde yapılan aramada içime hazır 5 ayrı fişek halinde toplam 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.