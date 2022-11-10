E-ticaretin parlayan markası ‘needion' Denizlili satıcılarla buluştu

com', sektör buluşmaları çerçevesinde Denizlili satıcılarla bir araya geldi.

Denizlili genç iş adamı Baran Saldanlı'nın Ege şivesi ve İngilizce need (ihtiyaç) kelimesinden esinlenerek Türk yazılımcıların 3 yıllık çalışması sonucu hayata geçirdiği alışveriş platformu “needion.com”, kısa süre önce kurulmuş olmasına rağmen e-ticaret sektörünün parlayan yıldızlarından birisi haline geldi. Sunduğunu uygun komisyon oranlarıyla rakipleriyle fark oluşturan needion.com, Türkiye'nin farklı noktalarının ardından Denizli'de gerçekleşen sektör buluşmasında satıcılarla buluştu.

2020 yılında kurulan needion.com'un sanal pazarın güçlü markası olma yolunda ilerlediğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Baran Saldanlı, “Bugünkü etkinlikte pazaryerleri ile bölgedeki satıcılar bir araya geldik. Fiziksel buluşmalar, internet sektöründe pek olmuyor ama Denizli'deki satıcılarımızla güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Bizim firma olarak hedefimiz, Türkiye'deki büyük pazaryeri arasına girmek. O yüzden burada yerel satıcılarla birebir fiziksel buluşma sağlamak bizim için iyi bir fırsat oldu. Burada onların bizden taleplerini dinleyebiliyoruz, daha iyiye nasıl gidebiliriz diye konuşuyoruz” dedi.

“Türkiye'nin büyük kısmı e-ticari kullanmıyor”

Marka olarak diğer rakiplerine göre satıcılara daha cazip komisyon oranları sunduklarına işaret eden Saldanlı, “E-ticaret sektörü her zaman olduğu gibi büyümeye devam edecek. Türkiye'nin büyük kısmı halen e-ticari kullanmıyor. Bundan dolayı gidecek çok yol var. Ciddi bir ivme yakaladık, bunu artırarak devam ettireceğiz. Bizim en büyük avantajımız, çok uygun komisyon imkanı sunuyor olmamız. Böylece satıcının, pazaryeri için çok fazla harcama yapmasına gerek kalmıyor. Ürün böylelikle bizden satılınca daha uygun fiyata gidiyor. Başlangıçta sıfırdık, başka pazaryerini almadık. Tamamen yazılımı kendimiz yazdık, sıfırdan başladık. Ayda 10 milyon gibi ciro yapıyoruz. Niyetimiz bunu kat ve kat artırmak. İyi bir noktaya ivmelendik, içerde binlerce mağaza, bir milyona yakın ürün oldu. Bu şekilde büyümeye devam ettikçe inşallah daha da iyi yerlere geleceğiz” şeklinde konuştu.