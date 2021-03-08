EAGSL'in ilk mezunları Denizli'de buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 1990 yılında Türkiye'nin 2. Güzel Sanatlar Lisesi olarak kurulan ve ilk mezunlarını 1994 yılında veren Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin ayrı ayrı illerde yaşayan öğrencileri Denizli'de buluşuyor.

Okulun ilk mezunlarından Gamze Ünver ve Gazeteci - Fotoğraf sanatçısı Emre Türkmen'in çabaları ile Denizli'de açılan Cumartesi Fotoğraf ve Sanat Atölyesi, Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk mezunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Denizli'de Cumartesi Fotoğraf Sanat Atölyesi'nde 11 Mart 2021 Perşembe günü açılışı yapılacak olan karma sergisi, 2017 yılında ani bir şekilde hayatını kaybeden ‘Yeni dışa vurumcu' akımla tanınan usta ressam Enis Aktaş'a ithaf edildi. Açılan bu sergiye, Ayşen Kılıç Yaman, Duygu Dönmez, Filiz Kaya, Gamze Ünver, İlknur İskender, Kevser Aksoy Uğurlu, Mülkiye Özgür Kerkük, Mürvet Yeniler Tel, Sevda Eroğlu, Yılmaz Aydın resim, gravür baskı ve seramik alanlarındaki eserleri ile katıldı.

Sergiye 4 eseri ile Uşak'tan katılan sanatçı Duygu Dönmez, "Eskişehir Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk öğrencileri olmanın gururu yanında 2017 yılında sonsuz yolculuğuna uğurladığımız Enis Aktaş Öğretmenimizin çizgilerini taşıyan öğrenciler olarak sanatını yaşatma çabamızı azda olsa göstermiş olmanın belki de iç huzurunu yaşamış olacağız. Sergimiz öğretim görmüş olduğumuz il olan Eskişehir'de değil de Denizli 'Cumartesi Fotoğraf ve Sanat Atölyesi'nde' gerçekleştirmemizin sebebi ise öğretmenlerimizi saygı ve sevgi ile anarken sergi organizasyonunu yapan arkadaşımız Gamze Ünver'in atölyesini renklendirme isteğimizdir" şeklinde konuştu.

Sergi pandemi sebebi ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak sınırlı sayıda ziyaretçi ile 3 hafta boyunca sanatseverler ile buluşacak.