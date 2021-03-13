EAGSL'nin ilk mezunları Denizli'de sanat sergisinde buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 1990 yılında Türkiye'nin 2. Güzel Sanatlar Lisesi olarak kurulan ve ilk mezunlarını 1994 yılında veren Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin ayrı ayrı illerde yaşayan öğrencileri Denizli'de Cumartesi Fotoğraf ve Sanat Atölyesi'nde buluştu.

Denizli'de Cumartesi Fotoğraf Sanat Atölyesi'nde 11 Mart 2021 Perşembe günü açılışı gerçekleştirilen karma sergi 2 hafta boyunca devam edecek. Sergide, 2017 yılında ani bir şekilde hayatını kaybeden ‘Yeni dışa vurumcu' akımla tanınan usta ressam Enis Aktaş'a da ithaf edildi. Okulun ilk mezunlarından Gamze Ünver ve Gazeteci Emre Türkmen'in destekleriyle Denizli'de bir ilk olarak açılan Cumartesi Fotoğraf ve Sanat Atölyesi'nde sergiye Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk mezunları bir araya geldi. Korona virüsün etkisi ile evlere kapanılıp bunalttığı bu dönemde bir araya getirme kararı ile açılmış olan sanat galerisinin ilk sergisine, Samsun'dan Ayşen Kılıç Yaman, Uşak'tan Duygu Dönmez, İstanbul'dan Filiz Kaya, Denizli'den Gamze Ünver, Eskişehir'den İlknur İskender, Avusturalya- Sidney'den Kevser Aksoy Uğurlu, Kütahya'dan Mülkiye Özgür Kerkük, Antalya'dan Mürvet Yeniler Tel ve Eskişehir'den Sevda Eroğlu ile Sakarya'dan Yılmaz Aydın resim, gravür baskı, seramik alanlarındaki eserleriyle katılım sağladı.

Sergi, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde 1587 Sokak üzerinde bulunan Cumartesi Fotoğraf ve Sanat Atölyesi'nin açık olacağı, 2 hafta boyunca gezilebilir olacağı belirtildi. Sergi pandemi sebebi ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak sınırlı sayıda ziyaretçi ile buluşmaya devam edecek.