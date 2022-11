Ecogreen Enerji, dünyanın en kapsayıcı girişimi UN Global Compact'e katıldı

Türkiye'nin güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrallerine sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji, doğanın ve tüm canlıların yaşam hakkını savunmak adına dünyanın en kapsayıcı sürdürülebilir kalkınma girişimi olan UN Global Compact'e katıldı.

Doğanın, çalışanlarının ve tüm canlıların hak ve hukukunu korumak adına önemli bir adım daha attıklarını belirten Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, “Ecogreen Enerji olarak dünya ile bütünleşmek, şirketimizi global ölçekte bir marka haline getirmek, bunu yaparken de doğanın, çalışanlarımızın ve tüm canlıların hak ve hukukunu korumak adına attığımız önemli bir adımı sizinle paylaşmak istiyorum. Doğanın ve tüm canlıların yaşam hakkını savunmak adına dünyanın en kapsayıcı sürdürülebilir kalkınma girişimi olan UN Global Compact'e katıldık. Böylece İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele alanındaki On İlke'ye uygun iş yapmaya ve On İlke'yi, tüm faaliyetlerimizin, kalkınma hedef ve stratejilerimizin ve şirket politikamızın ayrılmaz bir parçası haline getireceğimizi ve bu çalışmalarımızı her yıl raporlayacağımızı taahhüt ettik” dedi.

Firma olarak yeşil bir dünya ve daha iyi bir gelecek için proje üretmeye devam ettiklerini belirten Osman Uğurlu, “Bu anlamlı birlikteliğin bize ve ülkemize ciddi değer katacağına yürekten inanıyorum. Daha yeşil bir dünya, daha iyi bir gelecek, daha eşit ve sürdürülebilir bir yaşam için çalışmaya, durmaksızın yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.