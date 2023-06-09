Ecogreen Enerji, SAP S/4HANA projesi canlı kullanımda

Türkiye'nin güneş enerjisi, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali portföyüne sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji, SAP danışmanlığı ve SAP çözümleri sunan Felece ile işbirliği yaptı.

Ecogreen Enerji Holding Genel Müdür Yardımcısı Arif Keskin, SAP projesine ilişkin açıklamada bulundu. Keskin, "SAP, işletmemizin farklı iş süreçlerini entegre edebilmek, verilerimizi yönetmek ve operasyonları optimize etmemize yardımcı olan bir projedir. Grup şirketlerimizin tüm iş süreçlerini SAP S/4 HANA ile yeniden tasarladık. Bu dönüşümle işletme kaynaklarımızın verimli ve etkin kullanımını hedefledik. Dünya ‘ERP' pazarının hakimi konumunda olan SAP sayesinde sahip olduğumuz iş değerini ölçümleme ve büyüme konusunda güncel teknolojiye sahip altyapılara geçme imkanını sağladık. SAP S/4HANA projesi ile şirketimiz genelinde entegre ve iyileştirilmiş iş süreçlerini kullanmaya başladık. Bu çerçevede iş süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağımızı ve S/4 HANA dönüşümü ile birlikte şirketimizin faydalanabileceği inovatif çözümleri de bulacağımızı umuyoruz. Büyük bir projenin sorunsuz bir şekilde devreye alınması için başarılı bir çalışma yürüten Felece Danışmanları ve Ecogreen Enerji Proje ekibine teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.