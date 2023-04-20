Ecogreen Merkezefendi'nin kızları Türkiye Şampiyonası biletini kaptı

Denizli'de 2022-2023 Basketbol Yerel Ligler U18 Kızlar kategorisinde şampiyo olan Ecogreen Merkezefendi Basket, bölge şampiyonasında elde ettiği birincilikle Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Türkiye'nin güneş, biyogaz ve biokütleye dayalı lisanslı enerji santrallerine sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji'nin ana sponsoru olduğu Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Denizli'de 2022-2023 Basketbol Yerel Ligler U18 Kızlar kategorisinde şampiyon olan Ecogreen Merkezefendi Basket, Eskişehir'de yapılan ve 16 bölge şampiyonu takımın kıyasıya mücadele ettiği U18 Anadolu Şampiyonasında fırtına gibi esti. Final maçında karşılaştığı Bursa Uludağspor'u farklı bir skorla mağlup eden Ecogreen Merkezefendi Basket, Türkiye Şampiyonası biletinin sahibi oldu. Ecogreen Merkezefendi Basket, 6 – 12 Mayıs tarihleri arasında Konya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına da kupa hedefiyle başladı.

Örnek bir başarıya imza atan genç basketçi kızları kutlayan Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, “Bu kızlar, geçen yıl bir araya geldiler ve çok başarılı bir takım oldular. U18 Anadolu Şampiyonasındaki başarılı performansları ile Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Kız Basketbol Takımımızı tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz” dedi.