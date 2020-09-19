Eddie Newton: “2 penaltı ve 1 golümüz verilmedi”

Yukatel Denizlispor ile berabere kalan Trabzonspor'da İngiliz teknik adam maç sonu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk 20 dakikada takımın yeni formasyona adapte olmaya çalıştığını söyleyen Eddie Newton, 20 dakikanın ardından oyunu domine ettiklerini ve takımdan memnun olduğu söyledi. Trabzonspor'un 2 penaltısı ve 1 golünün verilmediğini söyleyen Newton, “Bence lehimize dönmesi gereken 2 penaltı vardı ayrıca gol olan ama verilmeyen bir golümüz vardı. Takımın formasyona iyi adapte olduğunu söylemeliyim. Arkadaşlar onlardan istenileni tam olarak uygulamaya çalıştılar. Bunu sahada görmek beni gayet memnun etti ancak hakemlerin kararlarına maalesef müdahale etme şansımız yok” dedi.

“Yeni transferlerin performanslarından memnunum”

Takıma yeni transferlerinden olan Afobe ve Baker'i Denizlispor karşılaşmasında ilk 11'de oynatan Newton, “Arkadaşlarımız aramıza henüz çok yeni katıldılar. Onların aramıza katılmasından itibaren çok süre geçmedi. Yeni bir formasyonla oynuyorlar, yeni bir ülkedeler, yeni bir futbol tarzına adapte olmak zorundalar. Bütün bunları düşündüğünüzde performanslarından memnun olduğumu söyleyebilirim. Hızlı bir adaptasyon süreci geçirdiler” ifadelerini kullandı.