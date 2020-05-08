EFT üzerinden dolandırıcılık yapan çete üyesi 3 kişi tutuklandı

Denizli ve 3 ilde 4 günde araç alım satımında EFT saati üzerinden yaklaşık 200 bin TL'lik vurgun yapan ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği film gibi operasyonla yakalanan 3 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

İnternet üzerinden araç satış ilanı veren vatandaşlar ile bağlantıya geçen Halil D., Bülent T. ve Arif S., 4 günde 200 bin TL'lik vurgun yaptı. Çete üyeleri, araçlarını satmak isteyen vatandaşlar ile bağlantıya geçip, bulundukları şehirlere gitti. Ardından araç sahipleri ile pazarlık yapan ve satış fiyatında anlaşan çete üyeleri, vatandaşları banka EFT kapanış saati olan 16.30'dan sonra notere götürdü. Araç devri yapıldığı sırada elektronik bankacılık üzerinden hesaba EFT yapıp, dekontu gösteren çete üyelerine inanan mağdurlar, her şeyden habersiz bir şekilde araç devrine onay verdi. Noterden çıktıktan sonra çete üyeleri, yaptıkları EFT'yi hesaba geçmeden iptal etti. Çete üyeleri, aynı gün bulundukları şehirdeki bir oto galericiye giderek, dolandırıcılık yöntemi ile aldıkları araçları düşük fiyata sattı. Çete üyelerinin aynı yöntemle 10'a yakın kişiyi dolandırdıkları belirtildi.

Artan şikayetler üzerine harekete geçen JASAT, çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Günlerce süren takip sonrasında JASAT, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteği ile düzenledikleri film gibi operasyonla çete üyelerini yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.