Ege Bölgesinin AFAD sertifikasını alan ilk belediye Pamukkale oldu

Denizli'de, Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi (PAKUT), AFAD'dan akreditasyon alan Denizli ve Ege Bölgesi'nin ilk belediyesi oldu. İstanbul AFAD Yönetim Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sertifikayı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teslim etti.

Pamukkale Belediyesinin gönüllü personellerinden oluşan PAKUT (Pamukkale Arama Kurtarma Timi) artık AFAD'la birlikte önemli görevlere hazır. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin talimatları ile Pamukkale Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı koordinesinde Temmuz 2020'den bugüne yüzlerce saat eğitim alan 27 kişilik ekip, oluşabileçek afetlere karşı eğitimlerini tamamladı. 2020 yılından bu yana birçok sivil destek ekibinden eğitim alan PAKUT, Sarayköy Orman Yangını ve tanker faciası, Göktepe Uçak kırım kazası, Acıpayam depremi, Bozkurt Depremi, İzmir depremi ve 2021 yılındaki orman yangınlarında görev aldı. Daha ileri seviyelerde görev yapabilmesi adına eğitimlerini sürdüren Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi, gerek teorik gerekse saha eğitimlerini AKUT Arama Kurtarma Derneği, Akut Enstitüsü, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden eğitim alarak, gerekli tatbikat çalışmalarını tamamladı. Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi, son olarak AFAD'ın verdiği tüm tatbikat ve yapılan sınavlardan başarıyla geçerek, Hafif Ekip Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonunun sahibi olmayı başardı. İstanbul AFAD Yönetim Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Pamukkale Belediye Bakanı Avni Örki ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen arama kurtarma ekiplerinin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“Her afet durumunda el eleyiz”

17 Ağustos Depreminden önemli dersler çıkarıldığına değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Türkiye, 1999'dan önemli dersler çıkardı. O zaman nispeten az olan afetselliğinden bugünün yüksek afetselliğini yönetecek kapasiteye doğru bir strateji sayesinde ulaştı. Her afette omuz omuza, olay yerinde oluyoruz. Elazığ'da, Giresun'da, İzmir'de her yerde gördüm, böyle anlarda profesyonellere ihtiyaç var. Bu afet durumlarında kaos, kargaşa olmasın diye koordinasyon yapmakla mükellefiz. Bunu birlikte yapıyoruz. Bizler Dünya'nın en güzel, en kıymetli ama aynı zamanda afet riski en yüksek topraklarından birisinde yaşıyoruz. Bunu unutmayalım. Bizler bunun farkındayız ve ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının ardından arama kurtarma ekiplerine akreditasyon sertifikalarını verdi.

Başkan Örki, Bakan Soylu'dan bizzat teslim aldı

AFAD'dan akreditasyon alan Denizli ve Ege Bölgesi'nin ilk belediyesi olan Pamukkale Belediyesi, Afet bölgelerinde arama kurtarma, söndürme ve yardım çalışmaları için, 27 kişilik ekibiyle AFAD'la koordinasyon içerisinde görev alabilecek. İstanbul AFAD Yönetim Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Akreditasyon ve Destek Afad Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreninde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hafif Ekip Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sertifikası'nı bizzat Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teslim etti. Pamukkale Belediyesi olarak Ege bölgesindeki ilk sertifikayı aldıkları için gurur duyduklarını belirten Avni Örki “Çok hayırlı bir iş için İstanbul'da bulunuyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun önderliğinde başlatılmış olan bir sivil farkındalık, bir kurumsal farkındalık etkinliğinin meyvelerinin toplandığı bir gündeyiz. AFAD ile birlikte gerçekleştirilen bir sertifika törenindeyiz. Burada ülkemizin bir gerçeği olan afet durumlarında ekipler olarak yardımcı olacak takımların sertifikaları verildi. Bizim açımızdan da önemli bir gündü. Ege bölgesinde bu sertifikaya sahip olan ilk belediye olduk. Elbette ki İtfaiye gibi kuruluşlarımız bu amaçla kurulan kuruluşlarımızı hariç tutuyorum. Yerel yönetim olarak bizlerin almış olduğu bu sertifika gerçekten çok önemliydi. Belediyemizin bünyesinde çalışan 27 çalışan arkadaşımız ile uzun bir sürecin ardından bu noktaya gelebildik. Şuan da memur, sözleşmeli personel, işçi personelimizden oluşan bir ekibimiz var. 2 yıl önce kurmuştuk Pamukkale Arama Kurtarma Timini (PAKUT)'u 2 yıl boyunca da birçok alanda eğitimler alındı. Bu eğitimlerin neticesinde arkadaşlarımız profesyonel arama ve kurtarma ekibi haline dönüştüler” dedi. Tören Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sivil toplum örgütlerinin sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.