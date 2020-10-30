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Ege'deki yardım ekipleri İzmir depremi için yola çıktı

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan ve Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden ekipler yola çıktı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan ve Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden ekipler yola çıktı.


İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı verilerine göre bugün saat 14.51'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaraları sarmak üzere Ege'de bulunan itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri yola çıktı. Denizli'den ise Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 5 araç 17 personel, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden ise 2 araç ve 6 personel yola çıktı. Denizli AFAD ekipleri, “İzmir ilimizde meydana gelen deprem afetinin hemen akabinde ilimizden 2 araç ve 6 personelle olay yerine hareket edilmiştir. İhtiyaç halinde destek olmak üzere İl müdürlüğümüz teyakkuz halinde beklemektedir” dedi.

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