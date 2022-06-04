Egekent Hastanesinden çalışan aileler ve çocuklar için önemli hizmet

Hafit Arvas ile poliklinik saatlerini saat 22.00'a kadar uzattı.

Çalışan ailelerin çocukları için saat 18.00'den sonra da poliklinik olarak hizmet alma ihtiyacından bahseden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Hafit Arvas, “Ebeynler için çocuklarının sağlığı her şeyin üstünde. Onun için sadece normal poliklinik saatlerinde değil, bu saatlerin dışında da ihtiyaç duydukları anda çocukları için doktorlarına ulaşmak istiyorlar. Bu açıdan biz 18.00'dan sonra da hastalarımıza hizmet vererek onların bu noktadaki ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini sunuyoruz” dedi.

Çalışan aileler için hem ihtiyaç hem de büyük bir kolaylık

Çalışan aileler için saat 18.00 sonrası poliklinik hizmeti alabilmenin hem ihtiyaç hem de büyük bir kolaylık olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Hafit Arvas, çalışan aileler için çocuklarının muayenesini mesai saatleri içinde yaptırmanın zorluğuna vurgu yaparak; “Çalışan aileler için poliklinik saatleri iş saatleriyle aynı olması sebebiyle sıkıntı yaşayabilmekteler. Çocuklarının gerek rutin kontrolleri gerekse bir hastalık durumunda işten izin alarak çocuklarını muayene ettirmek zorundalar. Poliklinik saatlerimizin uzatılmasıyla aileler, iş sonrası saat 22.00'ye kadar istedikleri saatte gelerek çocuklarının sağlık kontrollerini rahatlıkla yaptırabilecekler” şeklinde konuştu.