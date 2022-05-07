Egekent Hastanesi'nden öğrencilere hijyen eğitimi

Denizli Özel Egekent Hastanesi'nin hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde öğrencilere el hijyeni ve önemi anlatıldı.

Denizli Özel Egekent Hastanesi tarafından özel bir eğitim kurumda düzenlenen etkinlikte Egekent Hastanesi Başhemşiresi Hülya Koçer ile Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Havva Demirel tarafından öğrencilere el hijyenin nasıl sağlanması ve hijyenin önemini anlatıldı.

El hijyeni ve önemi anlatıldığı seminerde eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, Egekent Hastanesi Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Havva Demirel ile yaptıkları parmak boya deneyi ile mikropların elimizde nasıl konumlandığını gözlemledi. Öğrenciler, deneyin devamında el hijyeni ile hastalıklardan nasıl korunacaklarını ve ellerini nasıl yıkayacaklarını öğrendi.

El yıkama konusunda eksiklikler olduğuna değinen Hemşire Havva Demirel, “El yıkama parmak aralarını ve el bileklerini kapsayacak şekilde olmalı” ifadesini kullandı.

“Son 2 yıl bize hijyenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi”

Geride kalan son 2 yılda hayatımıza giren korona virüsün yaşattığı sıkıntılara ve temizlik ile korunmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Egekent Hastanesi Başhemşiresi Hülya Koçer, “Son 2 yıl bize hijyenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Özellikle el hijyeni ile hastalıkları önlememiz mümkün. Dışarıdan geldiğimizde, tuvaletten sonra, yemeklerden önce ve saçlarımıza dokunduktan sonra mutlaka ellerimizi yıkamalıyız” şeklinde konuştu.

Eğlenceli bir şekilde geçen etkinlik sonrası öğrencilere dezenfektan hediye edildi. Etkinlik, öğrencilere “El Yıkama Sertifikası” verilmesi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.