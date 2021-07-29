Egekent'ten Kızılcabölükspor'a sağlık desteği

Lig'de mücadele eden Kızılcabölükspor futbol kulübü oyuncuları, sağlık sponsorları olan Özel Egekent Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

2020 yılından itibaren Özel Egekent Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşmaları bulunan Kızılcabölükspor futbol kulübü oyuncuları yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünden sorunsuz bir şekilde geçen oyuncuların önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanması bekleniyor.

"Takıma elimizden geldiğince destek oluyoruz"

Her türlü sağlık ihtiyaçları için kulübe destek olduklarını belirten Egekent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstek, “Şehrimizin gurur kaynağı Kızılcabölükspor'umuzun sağlık sponsoru olduk. Futbolcularımızın ve teknik heyetimizin tamamının her yıl sağlık hizmetini burada gerçekleştiriyoruz. Check-up, MR çekimi, muayene gibi konularda bütün sağlık hizmetleri için geçerli. Biz de takıma bu şekilde destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

"Spora ve sporcuya katkıları büyük"

Egekent Hastanesi'nden aldıkları hizmetten memnun olduklarını belirten Kızılcabölükspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İnan ise, “Mustafa bey sağ olsun sağlık taraması konusunda geçen sene de destek olmuştu. Futbolcularımızın sağlık problemlerine sezon boyunca yardımcı oluyor. Bu sene yine sponsorumuz oldu. Denizli futbolu için çok büyük bir şans. Spora ve sporcuya çok katkısı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.