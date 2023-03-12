Ege'nin en büyük kayak merkezi en sakin günlerini yaşıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Denizli Kayak Merkezi, kayak sezonun son misafirlerini ağırlıyor. Kayak merkezi, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Kış turizminde önemli bir cazibe merkezi haline gelen Denizli Kayak Merkezi, sezonu son misafirleriyle kapatmaya hazırlanıyor. Kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olan tesis, Türkiye'nin birçok kentinden gelen yerli ve yabancı kayakçılar ile snowboard yapmak isteyen tutkunları ağırlamayı sürdürüyor. Tesis, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

"Artık her yıl gelmeyi planlıyoruz”

Son zamanlarda yaşanan kuraklık nedeniyle kara hasret kaldıklarını ifade eden kayak sever Erkan Özdemir, “Yeni açılan yerlerin olduğunu duyduk ve hemen geldik. Çok güzel bir tesis olmuş. Buradaki imkanların yanı sıra bu kuraklık döneminde kar görmek çok güzel. Güzel bir hava mevcut. Bizler gelirken yollarda açıktı. Sezon kapanmadan gelmek istedik. Artık her yıl gelmeyi planlıyoruz” dedi.

"Bizim yeni keşfimizin bu kayak merkezi olduğunu söyleyebilirim”

Antalya'dan kalabalık bir ekiple Denizli Kayak Merkezi'ne gelen Evrim Yağan, "Denizli Kayak Merkezi'ne ilk defa geliyorum. Antalya'ya yakın olduğu için burayı tercih ediyoruz. Buradan çok memnun kaldık ve pistlerde gayet güzel. Burası konum olarakta birçok bölgeye yakın. Çok fazla kalabalık yok. 5-6 aile olarak kalabalık geldik. Havada kayak için çok idealdi. Bizim yeni keşfimizin bu kayak merkezi olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.