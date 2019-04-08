Ege'nin en büyük kitap fuarı 3 günde 80 bin kişiyi ağırladı

Kitap Fuarı ilk 3 günde 80 bin kişiyi ağırladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren fuara akın eden vatandaşlar ünlü yazarlara kitaplarını imzalatıp hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kitapseverlerin heyecanla beklediği Kitap Fuarı geçen cuma günü açılmasının ardından on binlerce ziyaretçisini ağırladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde (EGS) 14 Nisan'a kadar sürecek kitap fuarına sabahın erken saatlerinden itibaren akın eden vatandaşlar yüzlerce yayınevi ve yazarlarla imza günü ve söyleşilerde buluştu. Özellikle geçtiğimiz hafta sonu Ercan Kesal, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Alişan Kapaklıkaya, Mehmet Ali Bulut, Ahmet Günbay Yıldız, Hasan Ali Toptaş, Bekir Develi, Saniye Bencik Kangal, Yavuz Bahadıroğlu, Serdar Tuncer, Gürbüz Azak ve Kemal Yalçın gibi çok sayıda yazarla buluşan Denizlililer kitaplarını imzalatıp hatıra fotoğrafı çektirdi, söyleşilere katıldı.

Öte yandan fuar kapsamında açılan Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması'na giren eserlerin yer aldığı sergi ile Çok Nefes Tek Ses adlı Gelenekli Türk-İslam Sanatları Sergisi de sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Fuar 14 Nisan'a kadar açık kalacak

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı 14 Nisan'a kadar açık kalacak. 10.00-20.00 saatleri arasında fuarı ziyaret edebilecek Denizlililer için hafta içi her saat başı, hafta sonu ise 30 dakika arayla İstiklal Caddesi'ndeki eski kütüphane önünden ücretsiz otobüsler kaldırılıyor.

Ücretsiz ulaşımın dışında, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 23 numaralı otobüsü 30 dakika arayla Pamukkale Üniversitesi'nden hareket ederek, Demokrasi Meydanı, Kıbrıs Şehitler Caddesi, Suluköprü, İstiklal Caddesi, Delikliçınar ve Gazi Bulvarını kullanarak fuar alanına ulaşıyor. 9 numaralı Belediye otobüsü ise 20 dakika arayla Delikliçınar, Eski Öğretmenevi, İlbade, Gümüşler Albayrak Meydanı, Cinkaya Bulvarı ve Şemikler Mahallesi'nden fuar alanına ulaşıyor. Ayrıca Bakırlı minibüsleri ise 3 dakika arayla Bayramyeri'nden kalkarak Hacılar Camisi önünden İzmir Bulvarı'na inerek fuar alanına ulaşıyor.