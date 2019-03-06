Ege'nin en büyük kongre ve kültür merkezi Denizli'de hizmete giriyor

Ege Bölgesi'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan ve yapımı tamamlanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi tanıtıldı. Başkan Zolan, kentin sosyal ve kültürel alandaki büyük ihtiyacını karşılayacak dev tesisin 10 Mart Pazar günü açılacağını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin yapımı tamamlandı. Ege Bölgesi'nin en büyük kongre ve kültür merkezi olan tesisin basın tanıtımı yapıldı. Tanıtıma Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve daire başkanları ile çok sayıda basın mensubu katıldı. 85 bin metrekare kapalı alana sahip merkezdeki 500 kişilik, bin kişilik ve 2 bin kişilik dev salonların incelenmesiyle başlayan gezi özellikle çocukların uzayla ilgili merak ettiklerini öğrenebilmeleri ve yeni bilgiler edinebilmeleri için uzay gösteriminin yapıldığı planetaryum (gezegen evi) ile devam etti. Sergi, nikah ve seminer salonları ile birlikte Denizli'nin sosyal ve kültürel alandaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak dev tesis herkesi kendine hayran bıraktı.

“Denizli, kongre turizminin merkezi olacak”

Denizlililerin hizmetine sunacakları Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin Türkiye'deki en prestijli projelerden biri olduğunu belirten Başkan Zolan, “Denizlimizde kültür ve sanatın kalbinin atacağı, birçok ihtiyacı yerine getireceğimiz ve birçok etkinlik yapacağımız tesisimizi tamamladık. Ege Bölgesi'nin en güzel, en etkili, kapasite anlamında da en büyüğü olan tesisimiz 25 bin metrekare taban alanına ve 85 bin metrekare kapalı alana sahip. İçerisinde 500, bin ve 2 bin kişilik olmak üzere 3 büyük salonu bulunuyor. 6 nikah salonu, 5 seminer salonu, fuaye alanları ve daha bir çok güzellikleri ile tüm ihtiyaçları karşılayabilecek alanlar Denizlimizin hizmetinde olacak. Tiyatro salonumuz haftanın 7 günü hizmet verecek. Toplantı, konferans ve konser salonlarıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. İçerisinde bulunan gezegen evi dediğimiz planeteryum ile çocuklarımıza eğitimler vereceğiz" dedi.

"Kongre turizmine katkı"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin büyük bir tesis olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Allah'ımın izni, Denizlili hemşehrilerimizin desteği ile bunu da tamamladık. İnşallah 10 Mart 2019 Pazar günü hizmete alacağız. Denizli biliyorsunuz turizm kenti. Kongre turizminin de Denizli'de gelişmesini istiyoruz. Bu yapıyla inşallah kongre turizmine de katkı koyacağız. Denizlimiz önümüzdeki dönem kültürün ve sanatın en üst seviyede yapıldığı yer olsun. Bu tesisimiz buna katkı sağlayacak. Yapımı sürecinde tüm hemşehrilerime verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim. Zor bir süreçti ama çok özel bir projeyi yaptık ve tamamladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Denizli'nin değerlerinin adı yaşatılıyor

Önceki dönem Ekonomi Bakanı ve Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin adını taşıyan tesisteki salonlarda İbrahim Çallı, Özay Gönlüm, Yalçın Gökçebağ, Fatma Yıldız, Mehmet Gazi gibi Denizli'nin unutulmaz değerlerinin isimlerinin kullanılması ile ilgili soruya yanıt veren Başkan Zolan, "En büyük salonumuza Denizlimizin değeri Özay Gönlüm adını verdik. Diğer bir salonumuza Denizli'nin fethinde komutan olan ve fetih sırasında şehit düşen Mehmet Gazi'nin ismini verdik. Allah rahmet eylesin. Denizlimizin değerlerinin isimlerini salonlarımıza verdik, isimleri burada da yaşayacak. Ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi. Tesisin yapılmasına önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin çok emekleri olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, şunları söyledi:

"Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah'ım herkesten razı olsun. Bize destek olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Denizlimize hayırlı uğurlu olsun. Yarınımız bugünden daha güzel olsun inşallah."