Eğitim çalışanları iş bıraktı

Denizli'de Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen), eğitim çalışanlarının haklarının yeniden değerlendirilmesi ve iyileştirilme yapılması için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Denizli'de Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen), yeni eğitim öğretim yılında eğitim çalışanlarının haklarının yeniden değerlendirilmesi ve iyileştirilme yapılması için bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İl Mili Eğitim Müdürlüğü önünde bir grup üyesi öğretmen ile birlikte açıklama yapan Teç-Sen Denizli İl Başkanı Özlem Özer, yetkili kurumların eğitim çalışanlarına yönelik çalışmaların yetersiz olmasından dolayı tepki gösterdi. Başkan Özer, eğitim çalışanları olarak sorunlarını bir günlük iş bırakarak anlatacaklarını belirterek, “Bugün 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında çocuklarımızın heyecanına heyecan, korkularına, gelecekten duydukları endişeye, karamsarlıklarına bir umut, bir ışık olmayı çok isterdik. 2022-2023 yeni eğitim öğretim yılının başladığı bugün, eğitim çalışanları olarak 1 günlük iş bırakma eylemi yapıyoruz. Eğitim çalışanları olarak sorunlarımızı iş bırakarak anlatacağız” dedi.

“Eğitim öğretim yılının başlangıç gününde grev kararı almış olmaktan mutlu değiliz”

Tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesini talep ettiklerini söyleyen Teç-Sen Denizli İl Başkanı Özer, “Eğitim çalışanları hala Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan merkezi sistem sınavlarında eğitim çalışanlarının neden salon başkanı veya salon gözcüsü olamıyor. Biz bugün eğitim çalışanlarının da sınavlarda salon başkanı ve salon gözcüsü olmasını istiyoruz. 1. dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi için istiyoruz. Tüm sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi, tüm kamu çalışanlarına da bayramlarda 1 maaş tutarında bayram ikramiyesi verilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının 2 yılda bir her kadro için yapılması, yıllık izinlerin kullanılmayan günlerinin ücretle karşılanması ve hafta sonuna denk gelen izinlerin yıllık izinlerden düşmemesi için grevdeyiz. Okul ve kurumlarımızın yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması ile ilgili topyekün bir mücadele veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan eğitim çalışanlarının tümüne öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilmesini talep ediyoruz. Eğitim öğretim yılının başlangıç gününde grev kararı almış olmaktan mutlu değiliz” diye konuştu.