Eğitim için El Ele, 11'inci dönemini tamamladı

dönem kapanışı, düzenlenen iftar programında gerçekleşti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 2008 yılında hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele Projesi 11'ici dönemini tamamladı. Servergazi Değirmen Restoran'da projenin kapanışı için düzenlenen iftar programına Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi otaklı, Eğitim İçin El Ele Koordinatörü Ceren İnanç, Gençlik Meclisi Başkanı Bilge Naz Sak ve gönüllü eğitmenler katıldı. Eğitim İçin El Ele Koordinatörü İnanç, bu güne kadar projeden 5 bin dolayında kişinin faydalandığını belirterek, "Sizlerle birlikte 500'ün üzerinde eğitmenimiz görev aldı. Hepinize vermiş olduğunuz destek ve özveriden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

"İyilik tohumları büyüyecek"

11 yıldır devam eden sosyal sorumluluk projesinin bir dönem daha sonuna geldiklerini kaydeden Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, “Eğer bir konuda istikrar ve devamlılık varsa orada mutlaka başarı olur. Bu güne kadar yaklaşık 500 gönüllü eğitmenimiz projemiz içerisinde yer almış. Attığınız bu adımlar karşılıksız kalmayacak. Genç arkadaşlarımıza örnek ve rol model oldunuz. Hayatın ilerleyen safhalarında zor gibi görünen birçok kapı sizlere açılacaktır. Attığınız iyilik tohumlarının hepsi serpilecek ve bunun karşılığını göreceksiniz. Hz. Mevlana'nın dediği gibi 'Söz vücut buluyor, düşünceler vücut buluyor.' Verdiğiniz emek için çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun“ diye konuştu. Konuşmanın ardından gönüllü eğitimcilere teşekkür belgeleri verildi.