'Eğitim için el ele projesi' bu dönemin ilk ders zilini çaldı

12 yaşına giren projede bugüne dek 1239 öğrenci üniversiteyi kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele projesinde yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni eğitim döneminin başlaması dolayısıyla Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, gönüllü eğitmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

“Bugüne kadar 1239 arkadaşımız çeşitli illerdeki üniversiteleri kazandı”

Eğitim İçin El Ele Koordinatörü Ceren İnanç, Eğitim İçin El Ele projesinin gönüllük ve dayanışmanın bir simgesi olduğunu ifade ederek, "Projemiz kocaman bir aileye dönüşmüş, gönüllülüğün, dayanışmanın simgesi haline gelmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar 1239 arkadaşımız çeşitli illerdeki üniversiteleri kazanma başarısı göstermişlerdir. Bu hepimizin gururu, hepimizin başarısıdır” diye konuştu.