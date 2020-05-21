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Eğitim İçin El Ele Projesi'nde online ders

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 12 yıl önce hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele Projesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında dersler online olarak sürdürülüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 12 yıl önce hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele Projesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında dersler online olarak sürdürülüyor.


Bütün dünyanın odak noktası haline gelen ve etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra bir çok alışkanlıklarda değişiklikler meydana gelmeye başladı. Tedbirler kapsamında Türkiye ve dünyanın bir çok ülkesinde eğitimler de online olarak işlenilmeye başladı. 12 yıl önce, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele Projesi'nde online eğitim sistemine geçti. Başarıyla devam eden proje kapsamında lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlanan gençlere verilen ücretsiz eğitimler telekonferans yoluyla devam ediyor. Üniversite son sınıf öğrencilerinin gönüllü eğitmen olarak görev aldığı proje sınav gününe kadar online olarak hizmet vermeye devam edecek.


Eğitim İçin El Ele Projesi, 2008-2009 eğitim öğretim yılında hayata geçirildi. Lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlananlara ücretsiz eğitim verilen projede, üniversite son sınıf öğrencileri gönüllü eğitmenler olarak yer alıyor. Eğitimlerde kullanılan kitap ve deneme sınav setleri de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

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